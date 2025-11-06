Es hallado inocente hombre que lanzó sándwich contra policía en Washington

El hombre que lanzó un sándwich a un agente federal en Washington fue hallado inocente el jueves del cargo de agresión, en el último revés legal a la intervención federal de ciudades impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Un video viral del lanzamiento del sándwich convirtió a Sean Charles Dunn en un símbolo de resistencia al despliegue de agentes federales en la capital del país. Su absolución por delito menor es otro revés para los fiscales, quienes han enfrentado críticas por la forma en que han manejado los casos relacionados con el despliegue federal.

Nadie disputa que Dunn, ex empleado del Departamento de Justicia, lanzó el sándwich a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza la noche del 10 de agosto. Pero sus abogados argumentaron que fue un "gesto inofensivo" durante un acto de protesta protegido por la Primera Enmienda.

Los fiscales dijeron que Dunn sabía que no tenía derecho a lanzar el sándwich al agente.

Dunn abrazó a sus abogados después de que el portavoz leyó el veredicto. Más tarde, dijo: "Estoy aliviado y espero poder seguir adelante con mi vida".

Un jurado preliminar se negó a acusar a Dunn de un cargo de agresión grave, parte de un patrón de resistencia contra la insistencia del Departamento de Justicia de presentar cargos contra quienes se oponen al despliegue policial. Después del rechazo del gran jurado, la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro acusó a Dunn de un delito menor.

Cuando Dunn se acercó a un grupo de agentes que estaban frente a un club que organizaba una "Noche Latina", los llamó "fascistas" y "racistas" y les gritó "vergüenza". Un video de un observador captura a Dunn lanzando un sándwich al pecho de un agente.

“¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!” gritó Dunn, según la policía.

Dunn huyó pero fue detenido. Fue liberado pero arrestado nuevamente cuando agentes federales armados con equipo antidisturbios allanaron su casa. La Casa Blanca publicó un video de "propaganda" altamente producido del allanamiento en su cuenta oficial de X, dijeron los abogados de Dunn.

Dunn trabajaba como especialista en asuntos internacionales en la división criminal del Departamento de Justicia. Después de su arresto, la secretaria de Justicia Pam Bondi anunció su despido en una publicación en redes sociales que se refirió a él como "un ejemplo del Estado Profundo".

Los abogados de Dunn instaron al juez a desestimar el caso por lo que alegaron era una persecución vengativa y selectiva. Argumentaron que las publicaciones de Bondi y la Casa Blanca muestran que Dunn fue atacado de manera inadmisible por su discurso político.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.