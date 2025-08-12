Deuda nacional de EEUU alcanza un récord de 37 billones de dólares, informa Departamento del Tesoro

La deuda nacional bruta del gobierno de Estados Unidos ha superado los 37 billones de dólares, una cifra récord que pone de relieve el rápido aumento de la deuda estadounidense y las mayores presiones sobre los contribuyentes.

La actualización se encuentra en el último informe del Departamento del Tesoro emitido el martes, que registra las finanzas diarias de la nación.

La deuda estadounidense superó los 37 billones de dólares años antes de lo que se había proyectado antes de la pandemia. Las proyecciones de enero de 2020 de la Oficina de Presupuesto del Congreso preveían que la deuda federal bruta superaría los 37 billones de dólares después del año fiscal 2030. Sin embargo, la deuda creció más rápido de lo esperado debido a la pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020 y que paralizó gran parte de la economía de Estados Unidos, que hizo que el gobierno federal usara extensamente el crédito durante los mandatos del entonces presidente Donald Trump y del expresidente Joe Biden para estabilizar la economía nacional y apoyar una recuperación.

Y ahora, se ha aprobado más gasto gubernamental después de que Trump firmara la legislación de recorte de impuestos y gasto de los republicanos este año. Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley añadirá 4,1 billones de dólares a la deuda nacional en la próxima década.

Michael Peterson, presidente y director general de la Fundación Peter G. Peterson, dijo en un comunicado que el endeudamiento del gobierno ejerce presión al alza sobre las tasas de interés, “añadiendo costos para todos y reduciendo la inversión del sector privado. Dentro del presupuesto federal, la deuda desplaza prioridades importantes y crea un ciclo perjudicial de más endeudamiento, más costos por intereses y aún más endeudamiento”.

Wendy Edelberg, investigadora sénior en Estudios Económicos en la Institución Brookings, dijo que el Congreso tiene un papel importante en la puesta en marcha de políticas de gasto e ingresos, y el resultado de la ley fiscal de los republicanos "significa que vamos a pedir prestado mucho durante el transcurso de 2026, vamos a pedir prestado mucho durante el transcurso de 2027, y simplemente seguirá así".

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos describe algunos de los impactos del aumento de la deuda gubernamental en los estadounidenses, como mayores costos del crédito para cosas como hipotecas y automóviles, salarios más bajos debido a que las empresas tienen menos dinero disponible para invertir, y bienes y servicios más caros.

Peterson señala cómo se han ido rompiendo récords de la deuda a un ritmo más rápido.

Estados Unidos alcanzó los 34 billones de dólares en deuda en enero de 2024, 35 billones en julio de 2024 y 36 billones en noviembre de 2024. "Ahora estamos añadiendo un billón más a la deuda nacional cada cinco meses", dijo Peterson. "Eso es más del doble de rápido que la tasa promedio de los últimos 25 años".

El Comité Económico Conjunto estima que, al ritmo de crecimiento actual, se añadiría otro billón de dólares a la deuda en aproximadamente 173 días.

Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, dijo en un comunicado que "esperemos que este hito sea suficiente para despertar a los legisladores a la realidad de que necesitamos hacer algo, y necesitamos hacerlo rápidamente".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.