El diseñador de ropa mexicoestadounidense Willy Chavarria ofreció disculpas por una sandalia de Adidas que creó, tras ser acusado por las autoridades mexicanas de “apropiación cultural” por imitar un diseño de calzado indígena.

El diseño lanzado por Adidas, conocido como Oaxaca Slip On, es una sandalia negra con correas de cuero trenzado unidas a una suela gruesa de zapato deportivo.

Artesanos y autoridades mexicanas dicen que las intrincadas trenzas de cuero se parecen notablemente al calzado tradicional conocido como huaraches, hecho por el pueblo indígena zapoteco de Oaxaca y que se produce principalmente en el pueblo de Villa Hidalgo Yalalag.

Acusaron a la marca y a Chavarria de “apropiación cultural” y de copiar el diseño sin el permiso de la comunidad indígena. Las autoridades señalaron que los diseños culturales mexicanos han sido copiados durante mucho tiempo por grandes marcas y dijeron que planean endurecer las leyes para proteger las creaciones mexicanas.

Chavarria respondió a las crecientes críticas en comentarios enviados el martes a The Associated Press. En un comunicado dirigido al “pueblo de Oaxaca”, dijo que el diseño tenía la intención de “honrar el poderoso espíritu cultural y artístico de Oaxaca y sus comunidades creativas, un lugar cuya belleza y resistencia me han inspirado”.

“Lamento profundamente que el zapato se haya apropiado de este diseño y no se haya desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña”, escribió Chavarria. “Esto no está a la altura del respeto y la colaboración que Oaxaca, la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag y su gente merecen”.

Chavarria es un diseñador mexicoestadounidense que ha ganado fama por sus diseños que exploran la cultura chicana o mexicoestadounidense, a menudo mezclando temas mexicanos con productos estadounidenses. Entre sus diseños están los suéteres con la palabra “Chicano” en una fuente roja y estilos con la bandera mexicana y sombreros de vaquero que recuerdan a la cultura del norte de México.

En los últimos meses, Chavarria también acaparó los reflectores por un espectáculo en la Semana de la Moda de París que tenía la intención de criticar la política de deportación del gobierno del presidente Donald Trump.

Los comentarios del diseñador llegaron días después de que Adidas presentara una disculpa pública por el diseño y dijera en un comunicado que reafirmaba “nuestro compromiso de colaborar con Yalalag en un diálogo respetuoso que honre su legado cultural”. La semana pasada, en una carta a autoridades del estado de Oaxaca, la empresa solicitó reunirse con funcionarios locales y discutir cómo puede “avanzar hacia una reparación del daño” a las poblaciones indígenas.

“Adidas reconoce y valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y el significado de su patrimonio artesanal”, escribió en un comunicado

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.