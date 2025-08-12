Hombre que perpetró tiroteo en Target de Texas tenía historial de enfermedad mental, dice la policía

Un tiroteo perpetrado afuera de una tienda de Target en Texas que dejó tres personas muertas, incluida una niña de 4 años y su abuelo, comenzó cuando el agresor disparó al azar a un empleado que recogía carritos de compras y desencadenó una secuencia aterradora de autos robados y choques que terminó con su arresto mientras estaba desnudo y sostenía una Biblia, informó el martes la policía.

La policía de Austin informó que Ethan Nieneker, de 32 años, mató al trabajador de Target y luego comenzó a disparar contra el abuelo y su nieta para después robar su vehículo utilitario deportivo. La violencia provocó que empleados y compradores de la tienda se apresuraran a ponerse a salvo.

La jefa de policía Lisa Davis comentó que Nieneker tenía un historial de problemas de salud mental, pero no estaba al tanto de ningún diagnóstico específico. Los registros judiciales muestran que también tenía un historial de arrestos por violencia doméstica y agresión.

"Lo que ocurrió ayer fue un ataque no provocado y deliberado, un acto deliberado de violencia", señaló Davis en una conferencia de prensa. "Vidas inocentes fueron arrebatadas a plena luz del día en un lugar donde la gente debería sentirse segura para realizar sus tareas cotidianas y vivir sus vidas diarias".

La policía informó que el empleado de Target, Hector Leopoldo Martinez Machuca, de 24 años, fue llevado a un hospital donde falleció. Adam Chow, de 65 años, y su nieta fueron declarados muertos en el lugar, mientras que la esposa de Chow sufrió heridas leves. No se dio a conocer el nombre de la niña.

En la hora posterior al incidente, Nieneker causó múltiples choques de autos, intentó robar un camión cisterna, robó el vehículo de una mujer y la agredió en el proceso, dijo el sargento Nathan Sexton. Nieneker también intentó entrar en un taxi Waymo de conducción autónoma, fue a la casa de un conocido y realizó actos de vandalismo, y posteriormente fue visto en el patio trasero de una residencia sin ropa, según el sargento.

Los agentes encontraron a Nieneker caminando desnudo después de que dejó su ropa en un baño portátil, informó la policía. Estaba sosteniendo una Biblia y fue sometido con una pistola aturdidora de la marca Taser cuando no cumplió con las órdenes.

"Dijo que era Jesús", señaló Sexton.

La policía informó que Nieneker ha sido acusado de dos cargos de asesinato punible con la pena de muerte y un cargo de homicidio. De momento no se pudo contactar a su abogado.

Los registros judiciales en internet muestran que tenía un historial de arrestos por violencia doméstica y agresión, y fue arrestado varias veces en los últimos años tanto en el condado de Travis, que incluye Austin, como en el vecino condado de Williamson.

Sus arrestos en el condado de Travis incluyeron delitos menores por daños criminales y conducir en estado de ebriedad, y tres arrestos por cargos de violencia doméstica grave. Fue condenado por un cargo de agresión causando lesiones corporales en violencia familiar en 2016 y sentenciado brevemente a prisión.

Otro cargo dentro de los días del episodio de 2016 fue desestimado, según los registros judiciales. De momento no estaba claro si esos dos cargos estaban relacionados. Otro cargo de agresión grave a un miembro de la familia o del hogar en 2019 fue desestimado tres años después cuando los fiscales no pudieron localizar a la víctima.

Los registros del condado de Williamson muestran encuentros repetidos con los agentes policiales, incluidos dos casos de violencia familiar menor en 2015 que luego fueron desestimados. También fue condenado por posesión de marihuana en 2012 y presentó una declaración de no impugnación a un cargo de daños criminales en 2016.

El incidente del lunes ocurrió mientras las compras de regreso a clases estaban en pleno apogeo antes del inicio del próximo curso escolar. También ocurre poco más de dos semanas después de un ataque en una tienda de Walmart en Michigan. Un hombre acusado de apuñalar a 11 personas en la tienda de Traverse City el 26 de julio ha sido acusado de terrorismo y múltiples cargos de intento de asesinato.

Stengle informó en Dallas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.