Facebook, YouTube y otras compañías de redes sociales no son responsables del tiroteo con connotaciones raciales en un supermercado de Buffalo, Nueva York, determinó esta semana el máximo tribunal del estado en una serie de demandas relacionadas con el ataque de 2022.

El Tribunal de Apelaciones votó 4-3 el lunes a favor de ratificar el fallo de un tribunal de menor instancia, el cual desestimó las acusaciones presentadas por sobrevivientes y familiares de las víctimas en contra de las empresas tecnológicas.

Las demandas acusaban a las compañías de ofrecer plataformas diseñadas para promover contenido extremista y fomentar su uso compulsivo, además de ayudar a radicalizar al perpetrador, Payton Gendron.

Gendron, quien es de raza blanca, consumió una serie de teorías conspirativas racistas en internet antes de asesinar a 10 personas de raza negra y herir a otras tres en el Tops Friendly Market. El joven de 23 años cumple cadena perpetua luego de declararse culpable de cargos estatales de homicidio.

“Creí lo que leí en internet y actué por odio”, declaró ante un tribunal en 2023.

El Tribunal de Apelaciones, con sede en Albany, señaló que las cuatro demandas “no logran establecer que las acciones del tirador fueran una consecuencia natural y previsible de las decisiones de estos demandados sobre cómo diseñar y operar sus plataformas”.

Tres jueces discreparon, señalando que los sobrevivientes y las familias habían construido un caso lo suficientemente sólido como para que siguiera adelante. Gendron se describió en su diario como un “adicto” a internet cuya “salud mental se ha deteriorado considerablemente”, apuntaron los disidentes en una opinión redactada por la jueza Jenny Rivera.

El fallo afectó a Meta, propietaria de Facebook e Instagram; a Alphabet, matriz de Google y YouTube; y a Reddit. Con argumentos distintos, la decisión también confirmó la desestimación de las reclamaciones contra otras aplicaciones de mensajes y redes sociales, así como contra Amazon, propietaria de Twitch, el servicio que utilizó Gendron para transmitir la masacre en vivo.

Matthew Bergman, quien representa a la familia y al patrimonio de la víctima Heyward Patterson en uno de los casos, declaró el martes que se encuentran en el proceso de evaluar sus opciones legales tras el fallo.

“Las familias afectadas por el trágico ataque de mayo de 2022 en el supermercado de Buffalo merecen que haya rendición de cuentas cuando decisiones peligrosas en el diseño de productos contribuyen a daños en el mundo real”, afirmó Bergman en un comunicado.

Los abogados de los otros demandantes y de las compañías no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

La selección del jurado continúa para el juicio federal de Gendron por delitos de odio, el cual conlleva la posibilidad de pena capital en caso de ser declarado culpable. El acusado se ha declarado inocente en ese caso.

Las víctimas de Gendron tenían entre 32 y 86 años. Además de Patterson, también fueron asesinadas Celestine Chaney, Geraldine Talley, Katherine Massey, Pearl Young, Andre Mackneil, Ruth Whitfield, Roberta Drury, Margus Morrison y Aaron Salter.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.