Buque ignoró advertencias antes de ser atacado, dice funcionario de EEUU

Un buque petrolero inutilizado por el ejército estadounidense mientras intentaba burlar el bloqueo a Irán había desestimado casi 60 advertencias verbales, así como otras demostraciones de fuerza, antes de que le dispararan, informó a The Associated Press un funcionario de Washington.

El funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto delicado y habló bajo condición de anonimato, indicó que la tripulación del barco también ignoró ocho demostraciones de fuerza de aeronaves militares que incluyeron bengalas disparadas y sobrevuelos, además de dos advertencias finales antes de que le dispararan el miércoles.

A principios de la semana, el ejército de Estados Unidos informó que una aeronave suya disparó “municiones de precisión” contra la sala de máquinas del buque M/T Settebello, con bandera de Palaos. El incidente en el golfo de Omán causó la muerte de tres marineros indios, según funcionarios de India.

El funcionario de Estados Unidos describió la embarcación como parte de de una flota usada para transferir ilegalmente petróleo iraní y evadir sanciones, y que fue visto intentando romper el bloqueo en múltiples ocasiones. Las fuerzas norteamericanas, insistió, se comunicaron con el barco decenas de veces durante dos semanas previas al asalto.

En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que el ejército dio a la tripulación 15 minutos para salir de la sala de máquinas antes de que se efectuaran los disparos que inutilizaron el barco.

“Después de estar en vigor durante más de 60 días, ya debería quedar claro que las fuerzas de Estados Unidos harán cumplir estrictamente el bloqueo”, añadió el comunicado.

India informó que presentó una “enérgica protesta” ante Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, le dijo a su homólogo indio el viernes “que todos los buques comerciales deben acatar de inmediato las órdenes de las fuerzas de Estados Unidos mientras buscan mantener la paz y la seguridad en el estrecho”, según un resumen de la llamada difundido por el Departamento de Estado el sábado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.