Desestiman demanda de guardabosques de Yosemite despedido por colgar bandera trans

Una jueza federal ha desestimado una demanda presentada por un exguardabosques del Parque Nacional Yosemite que fue despedido después de izar una enorme bandera del orgullo transgénero desde una pared rocosa que se alza sobre la principal vía de acceso del parque en California.

La jueza de distrito Jennifer Thurston determinó el viernes que Shannon “SJ” Joslin, quien se identifica como persona no binaria, debe seguir el proceso establecido por la Ley de Reforma del Servicio Civil. Dado que Joslin aún era un empleado en período de prueba en el momento de su despido el año pasado, eso significa que debe presentar una queja ante la Oficina del Asesor Especial, lo cual ya ha hecho.

La Oficina del Asesor Especial denegó la solicitud inicial de Joslin de suspender su despido mientras investigaba si el Servicio de Parques infringió la ley, según documentos judiciales. Se prevé una determinación final en agosto.

Joslin, un biólogo que estudió murciélagos, manifestó que ayudó a colgar una bandera del orgullo transgénero de 20 metros (66 pies) de ancho en El Capitan durante unas dos horas el 20 de mayo de 2025, antes de retirarla voluntariamente. Joslin colgó la bandera en su día libre, no mientras estaba de servicio.

Le contó a The Associated Press el año pasado que colgar la bandera era su manera de decir: “Todos estamos a salvo en los parques nacionales”.

La carta de despido de Joslin, recibida en agosto de 2025, lo acusa de “no demostrar una conducta aceptable” y citó el incidente de la bandera. “Usted participó en una manifestación de un grupo pequeño en un área fuera del área designada para protestas y manifestaciones sin un permiso... y, por lo tanto, eludió las normas aplicables a todos los visitantes del parque”, señaló la carta.

Muchos parques tienen “áreas de libertad de expresión” donde grupos de 25 personas o menos pueden protestar sin permisos. Yosemite cuenta con varias de esas áreas, incluida una en el Valle de Yosemite, donde se encuentra El Capitan.

La demanda de Joslin acusa al Servicio de Parques Nacionales, al Departamento del Interior y a otros demandados de violaciones constitucionales, incluida la vulneración del derecho de Joslin a la libertad de expresión. Según documentos judiciales, sostiene que el despido de Joslin fue “rencoroso, retaliatorio, destinado a comunicar desaprobación de un punto de vista particular”. Aunque otras personas han izado banderas en El Capitan, Joslin afirma que no conoce a nadie más que haya sido castigado por ello.

En su fallo del viernes, Thurston reconoció que el procedimiento para impugnar un despido establecido en las normas federales del servicio civil deja a empleados en período de prueba como Joslin con recursos muy limitados cuando una decisión les resulta adversa. Pero la jueza observó que permitir que empleados en período de prueba lleven quejas directamente a los tribunales les daría más opciones de las que tienen los empleados con plaza.

Un día después de la exhibición de la bandera, el parque instauró una norma que prohíbe a las personas colgar pancartas, banderas o letreros de más de 1,3 metros cuadrados (15 pies cuadrados) en las áreas del parque designadas como “zona silvestre” o “zona silvestre potencial”. Eso abarca el 94% del parque, según el sitio web de Yosemite.

La norma se adoptó tras otra manifestación en febrero de 2025, cuando un grupo de manifestantes colgó una bandera estadounidense invertida en El Capitán para protestar por el despido de empleados del Servicio de Parques Nacionales por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.