Detenida una mujer tailandesa tras la muerte de un diplomático de EEUU en Myanmar
Un diplomático estadounidense fue hallado muerto en la mayor ciudad de Myanmar, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos, y miembros de la comunidad diplomática en Rangún dijeron que la policía ha detenido a una mujer tailandesa en relación con la investigación.
Funcionarios estadounidenses en Tailandia y la embajada de Estados Unidos en Myanmar remitieron las preguntas sobre el caso al Departamento de Estado, que confirmó la “muerte de un empleado del gobierno de Estados Unidos” asignado a la embajada en Rangún, pero no ofreció más detalles.
“Por respeto a la privacidad de la familia y de sus seres queridos, no tenemos más información que proporcionar en este momento”, indicó el Departamento de Estado en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas de The Associated Press.
Según tres personas de la comunidad diplomática en Myanmar, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el caso, el hombre fue encontrado muerto hace unas dos semanas en el Sakura Residence & Hotel. El establecimiento, que ofrece alquileres de larga estancia, es popular entre diplomáticos, empresarios y otros visitantes internacionales, y se encuentra a unos 1,5 kilómetros (1 milla) de la embajada de Estados Unidos.
Afirmaron que la policía está tratando el caso como un posible homicidio y que mantiene a una mujer tailandesa detenida.
Myanmar, anteriormente conocido como Birmania, está inmerso en combates entre el gobierno del país encabezado por los militares, que derrocó a la líder elegida democráticamente Aung San Suu Kyi en 2021, y un grupo dispar de milicias organizadas por las minorías étnicas del país y fuerzas prodemocracia.
Las autoridades suelen ofrecer poca información a los medios, y el agente de guardia que respondió el teléfono en la comisaría responsable del área donde se ubica el hotel Sakura se negó a hacer comentarios y colgó el teléfono a un reportero de AP.
El gerente del hotel Sakura también declinó hacer comentarios.
La embajada de Tailandia en Rangún y el Ministerio tailandés de Exteriores también se negaron a decir si habían brindado apoyo consular a la sospechosa o a proporcionar cualquier otra información.
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El periodista de The Associated Press Matthew Lee en Washington contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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