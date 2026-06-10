La energía solar alcanza nuevos hitos en EEUU mientras Trump prioriza el carbón a las renovables

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa el carbón por encima de la energía limpia, la energía solar está alcanzando nuevos hitos en el país y sigue siendo la principal fuente de nueva generación eléctrica.

Datos publicados el miércoles por el centro global de estudios energéticos Ember, junto con un informe de la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA, por sus siglas en inglés) y la firma de análisis Wood Mackenzie, muestran un crecimiento continuo de la energía solar y un declive del carbón en Estados Unidos pese a la política federal. En mayo, por primera vez, la energía solar aportó más electricidad al país que el carbón, un 12,8%, indicó Ember. El carbón aportó un 12,2%, su cuarta participación mensual más baja registrada.

“Durante años, la energía solar ha aumentado en la mezcla eléctrica de Estados Unidos", señaló Nicolas Fulghum, analista sénior de energía y datos en Ember. "Al mismo tiempo, la generación con carbón ha perdido su estatus: primero como la mayor fuente en la mezcla de Estados Unidos y luego, gradualmente con los años, ha caído aún más”.

Fulghum agregó que la energía solar también se convirtió en mayo en la tercera mayor fuente de electricidad en Estados Unidos, detrás del gas natural y la energía nuclear. La generación con carbón tocó un mínimo mensual histórico en abril y solo repuntó modestamente en mayo, lo que permitió que el aumento de la generación solar superara al carbón, añadió.

La electricidad se produce al convertir fuentes de energía —combustibles fósiles, recursos renovables y energía nuclear— en energía eléctrica. Quemar carbón, petróleo y gas natural para generar electricidad emite dióxido de carbono, que atrapa el calor en la atmósfera y calienta el planeta. En cambio, la energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y la nuclear no emiten dióxido de carbono.

Tras cerca de dos décadas de consumo eléctrico prácticamente plano en Estados Unidos, la demanda de electricidad está aumentando para alimentar la inteligencia artificial, expandir la manufactura nacional y electrificar el transporte y la calefacción. Fulghum dijo que espera ver más meses en los que la energía solar supere la generación con carbón, antes de rebasarla en términos anuales dentro de unos años.

Estos hitos suponen que la energía solar “tiene permanencia” en un momento en que hay menos apoyo a las energías renovables a nivel federal, añadió.

En el pasado, la eólica y la solar combinadas han superado al carbón, y la energía eólica por sí sola ha rebasado al carbón durante los meses de primavera, cuando aumenta la velocidad del viento. Ember obtiene sus datos horarios y mensuales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

A nivel mundial, la generación eléctrica a partir de renovables está creciendo rápidamente. Las renovables se convertirán en la mayor fuente energética global y se usarán para casi 45% de la generación eléctrica para 2030, según la Agencia Internacional de Energía.

Trump ayuda a la maltrecha industria del carbón mientras recorta la solar y la eólica

La semana pasada, Trump anunció un plan para impulsar la maltrecha industria del carbón en Estados Unidos mediante un gasto de casi 700 millones de dólares para apoyar plantas eléctricas a carbón y exportaciones de carbón. Trump afirmó en un acto en la Casa Blanca que “el carbón es un gran negocio” y que “en términos de energía, realmente no hay nada como eso”.

Martin Pochtaruk, director general y fundador del fabricante de paneles solares Heliene, con sede en Canadá, dijo que Trump puede afirmar que el carbón está de vuelta, pero que los inversionistas pondrán su dinero en lo que ofrezca el mejor rendimiento. Y para la generación eléctrica, eso es la energía solar, lo que la convierte en el combustible de más rápido crecimiento, añadió.

Una portavoz de la Casa Blanca defendió las políticas energéticas generales del gobierno y sostuvo que estaban orientadas a fortalecer la seguridad del país.

"El Presidente ha revertido las devastadoras políticas de la izquierda, salvó a la industria del carbón estadounidense, evitó la retirada de más de 17 gigavatios de energía y salvó vidas durante periodos de mayor demanda”, afirmó Taylor Rogers en un comunicado.

Mientras Trump intenta revertir el declive de la industria del carbón, la energía solar ha sido la principal fuente de nueva generación durante cinco años, indicó SEIA. SEIA y Wood Mackenzie señalaron que la energía solar y el almacenamiento en baterías fueron prácticamente los únicos recursos energéticos que se construyeron en el primer trimestre, al representar 91% de toda la nueva capacidad de generación.

El gobierno de Trump ha cancelado proyectos solares y eólicos, ha implementado políticas que ralentizaron los permisos y el desarrollo de energía limpia y ha terminado con 7.000 millones de dólares en financiamiento destinados a proyectos de energía solar asequible en todo Estados Unidos.

“A medida que la demanda de energía se dispara, los ataques políticos y regulatorios están frenando exactamente los recursos de los que dependemos", apuntó en un comunicado Darren Van’t Hof, presidente interino y director general de SEIA. "Obstaculizar el único sector que está construyendo activamente nueva generación es una apuesta temeraria que sólo hará subir las facturas de electricidad”.

Varios grupos demandaron a la Agencia de Protección Ambiental por cancelar el programa Solar for All. Un tribunal de distrito desestimó el caso la semana pasada al citar falta de jurisdicción. Los demandantes tienen otra presentación pendiente ante el Tribunal Federal de Reclamaciones.

En un fallo del sábado, un juez federal anuló una guía del Servicio de Impuestos Internos que restringía los créditos fiscales para proyectos eólicos y solares.

Trump ha culpado a fuentes de energía renovable como la eólica y la solar por el aumento vertiginoso de los costos energéticos. Pero analistas del sector dicen que los incrementos recientes de precios se basan en el crecimiento de la demanda, el envejecimiento de la infraestructura y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos que se agravan por el cambio climático. Más recientemente, la guerra en Irán que Trump inició también ha provocado un repunte de los costos energéticos.

Los principales estados solares votaron por Trump

Los estados ganados por Trump en las elecciones de 2024 representaron 74% de toda la capacidad solar instalada en el primer trimestre de 2026, y Texas, Florida, Ohio, Indiana, Michigan, Arizona y Mississippi se ubicaron entre los 10 principales estados por nuevas incorporaciones solares, indicó SEIA. Estados Unidos ahora supera un total de 6 millones de instalaciones en todo el país en todos los segmentos solares, lo que incluye grandes parques solares, infraestructura solar comercial, comunitaria y residencial o en azoteas.

Johanna Neumann, del Environment America Research and Policy Center, dijo que es “una buena noticia para nuestra salud y nuestro planeta que la energía solar siga creciendo”, y que además no es sorprendente.

“Hoy podemos aprovechar la energía solar de manera más asequible que cualquier otra fuente de energía. Es escalable", afirmó Neumann, directora sénior de la campaña del centro por 100% de energía renovable, afirmó. "Y también es nuestra fuente de energía renovable más abundante. Así que creo que es difícil ponerle freno a una buena idea, especialmente si la economía también se inclina a tu favor, como ocurre en el caso de la solar”.

El panel de control de energía renovable de Environment America muestra que 32 estados de Estados Unidos generaron el año pasado al menos 10% de sus ventas minoristas de electricidad a partir de energía solar, eólica y geotérmica, frente a 18 estados en 2016. La energía limpia en el sur está en auge, particularmente en Florida, Arkansas y Mississippi, dijo Neumann.

“Creo que existe una idea equivocada en Estados Unidos de que la energía limpia es algo para las costas y las ciudades progresistas”, comentó. “La verdadera historia de la energía renovable es una historia de 50 estados”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.