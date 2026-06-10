Las réplicas complican la recuperación en Filipinas tras un sismo que mató a 45 y desplazó a miles

Decenas de rescatistas con cascos de seguridad salieron a toda prisa el miércoles de una tienda de comestibles parcialmente derrumbada en una ciudad del sur de Filipinas, mientras una réplica de un potente terremoto que dejó al menos 45 muertos y otras 17 personas desaparecidas en la región sacudía el lugar.

Un oficial de seguridad hizo sonar su silbato y otros gritaron para advertir a unos 30 bomberos y efectivos de la guardia costera que corrieran a ponerse a salvo, mientras escombros de concreto caían del edificio inclinado de tres pisos en la ciudad de General Santos, en una escena frenética presenciada por un periodista de video de AP.

La ciudad costera, un dinámico centro comercial y la capital atunera del país, quedó devastada por un terremoto de magnitud 7,8 que golpeó el lunes y dejó un rastro de destrucción en el sur de Mindanao, la segunda región más poblada de Filipinas.

Ressa Mia Tactaquin-Betoya, portavoz de los bomberos que buscan al último empleado desaparecido en la tienda destruida —donde dos pisos superiores colapsaron durante el sismo inicial—, explicó: “Fue una réplica fuerte y se activó de inmediato la alarma para que quienes estaban dentro y debajo del edificio dañado pudieran salir corriendo para hacer el conteo de personas”.

“Fue aterrador porque no queremos que nuestros rescatistas resulten heridos, así que el área debe asegurarse antes de que puedan volver a entrar”, manifestó a The Associated Press.

El terremoto se ha visto seguido por más de 2.100 réplicas, incluidas algunas que alcanzaron hasta magnitud 6,4, lo suficientemente fuertes como para causar más víctimas y daños, según Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

Más de 25.000 personas siguen desplazadas. Muchas de ellas se alojan en 45 refugios de emergencia administrados por el gobierno y aún están demasiado traumatizadas como para regresar a casa, informaron las autoridades.

El sismo del lunes fue uno de los más potentes que han golpeado Filipinas en medio siglo. Hirió al menos a 630 personas y dañó más de 3.100 viviendas, 29 carreteras, 11 puentes y más de 100 edificios gubernamentales.

También dañó el aeropuerto internacional de General Santos, lo que obligó a cerrarlo por tiempo indefinido, salvo para vuelos gubernamentales y militares que transportan ayuda y personal de respuesta ante desastres, indicó Eric Apolonio, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

Unos 6.000 edificios de escuelas públicas en las provincias afectadas por el sismo deben ser evaluados antes de que puedan reanudarse las clases. El terremoto ocurrió el primer día de clases en todo el país tras un receso de verano de dos meses, y muchos de los heridos fueron estudiantes jóvenes que se habían reunido con entusiasmo para las ceremonias matutinas de izado de la bandera.

La mayoría de las muertes fueron causadas por escombros que cayeron de edificios colapsados y por deslizamientos de tierra en General Santos y en las provincias cercanas de Sarangani, Cotabato del Sur y Davao Occidental.

Al menos una persona murió tras ser arrastrada mar adentro después del sismo, y se midieron olas de hasta 1,4 metros (4,6 pies) por encima del nivel de la marea en el sur de Filipinas. Olas más pequeñas llegaron a la costa en Indonesia y Palaos y tan lejos como el sur de Japón, antes de que se levantaran las alertas de tsunami.

Siete nadadores cerca de General Santos fueron arrastrados por fuertes corrientes en los minutos posteriores al terremoto. Tres fueron rescatados por la guardia costera, uno logró nadar de regreso a la orilla, uno se ahogó y dos siguen desaparecidos, informó la guardia costera filipina.

Bacolcol señaló que las fuertes corrientes que arrastraron a las víctimas probablemente fueron desencadenadas por el terremoto.

El terremoto, provocado por un movimiento en la fosa de Cotabato, fue uno de los más fuertes en el país desde que esa misma depresión submarina desencadenó un sismo de magnitud 8,1 que levantó olas de tsunami el 17 de agosto de 1976 y mató a unas 8.000 personas.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres del mundo, suele ser golpeado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano.

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Los periodistas de The Associated Press Jim Gomez, en Manila, Filipinas, y Haruka Nuga, en Bangkok, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.