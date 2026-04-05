Desplazados por la guerra, cristianos de Líbano celebran Pascua lejos de sus hogares e iglesias

No era como el reverendo Maroun Ghafari había imaginado esta Semana Santa: durante años ofreció los sermones de Pascua en su aldea de Alma al-Shaab, de mayoría cristiana, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

Este año predica desde un suburbio de Beirut, junto a una silueta de cartón que representa su iglesia en Alma al-Shaab, ahora atrapada en el fuego cruzado entre las fuerzas israelíes y los combatientes de Hezbollah.

Más de 1.400 personas han muerto en Líbano y más de 1 millón se han visto obligadas a huir de sus hogares desde que estallaron las hostilidades el mes pasado entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, a la sombra de la guerra más amplia entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Entre los desplazados del sur devastado por la guerra hay miles de cristianos. Ahora se encuentran lejos de sus iglesias ancestrales en Líbano, donde los cristianos han mantenido una fuerte presencia durante siglos de conquistas bizantinas, árabes y otomanas, además de numerosas crisis contemporáneas.

Se estima que los cristianos representan alrededor de un tercio de la población de Líbano, de aproximadamente 5,5 millones de personas. Con 12 ramas del cristianismo, el país alberga la mayor proporción de cristianos de cualquier nación del mundo árabe.

Acurrucados en una iglesia, con la esperanza de protección

Los aldeanos cristianos que se quedaron en el sur de Líbano, ignorando las advertencias generales de evacuación de Israel para la zona, se han ido aferrando cada vez más a enclaves rodeados de feroces enfrentamientos.

Y aunque los habitantes de Alma al-Shaab ya habían sido desarraigados antes, en la guerra Israel-Hezbollah de 2024, esta vez estaban decididos a no irse, a pesar de que los ataques aéreos se acercaban cada vez más.

Los aldeanos se refugiaron en su iglesia en busca de protección mientras aviones de guerra israelíes bombardeaban grandes extensiones del sur y el este de Líbano, al tiempo que las tropas israelíes intensificaban una invasión terrestre y Hezbollah seguía disparando cohetes contra Israel.

En su homilía anual de Pascua, el patriarca Beshara al-Rai, de la Iglesia maronita de Líbano, culpó tanto a Hezbollah como a Israel por el sufrimiento causado por la guerra.

“El país atraviesa una situación crítica debido a la injerencia iraní a través de Hezbollah y a la agresión israelí”, afirmó. “Nuestros corazones sufren por las víctimas del conflicto impuesto al Líbano”.

El hermano de Ghafari, Sami Ghafari, de 70 años, estaba entre los aldeanos que buscaron refugio en la iglesia de Alma al-Shaab.

Pero salió corriendo por un momento el 8 de marzo para atender su jardín y murió en un ataque de un dron israelí. Su muerte llevó a los aldeanos que quedaban —incluido su hermano— a empacar sus pertenencias.

Los cascos azules de la ONU en la zona —una fuerza conocida como UNIFIL que ha vigilado la región durante casi cinco décadas— los evacuaron a los suburbios del norte de Beirut.

“Queríamos quedarnos, pero siempre existía la posibilidad de que alguno de nosotros fuera atacado o asesinado en cualquier momento”, declaró el reverendo Maroun Ghafari a The Associated Press desde la iglesia de San Antonio, en el suburbio norteño de Jdeideh, en Beirut, donde los desplazados de Alma al-Shaab acudieron a rezar el sábado.

“Todos están cansados, y vemos que la guerra no trae nada más que destrucción, muerte y desplazamiento”.

Extrañan el “olor del hogar”

Para muchos cristianos libaneses, la tradición el Sábado Santo —el día entre el Viernes Santo, que conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, y el Domingo de Pascua, que marca su resurrección según los Evangelios— visitar las tumbas de sus seres queridos.

Este año, los cristianos desplazados solo pudieron recordarlo desde lejos.

Nabila Farah, vestida de negro para el servicio del sábado en la iglesia de San Antonio, fue de las últimas en abandonar Alma al-Shaab. Un mes después, todavía se siente con el corazón roto.

“Extrañas el olor del hogar, las hermosas tradiciones y costumbres, los sonidos de las campanas de tres iglesias repicando”, comentó, evocando su aldea. “Por mucho que vivamos aquí el ambiente de Pascua, nunca será como allá”.

Quienes permanecen enfrentan otros desafíos.

Marius Khairallah, sacerdote en la ciudad sureña libanesa de Tiro, donde gran parte de la comunidad cristiana se ha atrincherado, dice que él y sus feligreses se quedan “no por terquedad, sino por un sentido de misión, para permanecer junto a sus compañeros fieles, como testigos”.

“Un número significativo de feligreses ha sido desplazado o está ausente”, señaló. “Sin embargo, las iglesias siguen abriendo sus puertas. Las oraciones siguen elevándose, aunque con menos voces”.

Entre los cristianos de la zona aumenta la preocupación a medida que el ejército libanés —que busca mantenerse neutral en la guerra Israel-Hezbollah— se retira de partes del sur de Líbano, dejándolos expuestos a las fuerzas israelíes que se adentran más en el territorio.

El sacerdote principal de San Antonio, el reverendo Dori Fayyad, aprovechó su sermón del Viernes Santo para dejar constancia solemne del creciente costo de la guerra para los cristianos del sur de Líbano, mientras los fieles recitaban oraciones en árabe y en siriaco, un dialecto del arameo, la lengua que hablaba Jesús.

“Hoy entienden lo que significa la cruz, no como una idea, no como un concepto, sino porque la están atravesando”, dijo ante una iglesia a rebosar, con tantos asistentes que decenas de personas tuvieron que quedarse de pie o quedarse en las escaleras del fondo.

Algunos se secaban las lágrimas mientras Fayyad iba nombrando una por una las iglesias del sur, representadas en las siluetas de cartón junto al púlpito.

“Estas iglesias en estas aldeas no son solo lugares de culto”, manifestó. “Son testigos silenciosos del sufrimiento y de la fe”.

___

El periodista de video de The Associated Press Ali Sharafeddine en Jdeideh, Líbano, contribuyó a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.