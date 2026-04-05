Vehículo atropella a varios asistentes durante una celebración por el Año Nuevo Lao en Louisiana

Varias personas resultaron heridas el sábado después de que un vehículo embistió a asistentes a un desfile para celebrar el Año Nuevo Lao en una zona rural de Luisiana, informaron las autoridades.

El conductor fue arrestado rápidamente y acusado de conducir bajo en estado de ebriedad, informó la policía.

Videos compartidos en redes sociales mostraban a varias personas en el suelo durante el evento anual en Broussard y New Iberia. En las grabaciones se podía ver a bomberos atendiendo a una persona atrapada debajo del automóvil, el cual terminó en una zanja a lo largo de la ruta del desfile.

Alrededor de 15 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, según el Departamento de Policía del Municipio de Iberia.

"Según la investigación preliminar, esto no parece un acto intencional", declaró Rebecca Melancon, portavoz policial.

Acadian Ambulance, una empresa privada de ambulancias, indicó en redes sociales que respondió a la emergencia alrededor de las 2:30 de la tarde y envió 10 ambulancias y un helicóptero para atender a los heridos. Agregó que dos pacientes fueron trasladados por vía aérea.

La Policía Estatal de Luisiana informó que el conductor, de 57 años y residente de Jeanerette, parecía estar bajo los efectos del alcohol cuando llegó la policía, y posteriormente dio positivo por un alto nivel de alcohol en la sangre. Fue acusado de conducir en estado de ebriedad, conducción negligente y negligente, y de tener un envase abierto de alcohol en el vehículo.

El desfile forma parte de una celebración de tres días con motivo de Año Nuevo en Lanxang Village, un vecindario laosiano cerca de New Iberia, con la participación de cientos de familias, cerca de los terrenos del templo budista Wat Thammarattanaram.

El evento incluye comida del sudeste asiático, música en vivo, un desfile y otras actividades para toda la familia que atraen a miles de personas cada año.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, emitió un comunicado sobre el incidente. "Sharon y yo oramos por todos los afectados, y estamos agradecidos con los socorristas que se presentaron en la escena", dijo.

Los organizadores del festival emitieron un comunicado en Facebook en el que dijeron estar “sumamente tristes” por el incidente.

"Oramos por las víctimas y por sus familiares en este momento difícil", señaló el comunicado.

Los eventos de la tarde y la noche fueron cancelados, pero el festival planeaba celebrar servicios religiosos el domingo, indicaron los organizadores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.