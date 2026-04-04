Cuadrillas avanzan en contener incendio en sur de California; siguen evacuaciones obligatorias

Las cuadrillas lograron avances el sábado en el combate de un incendio forestal con mucho humo en el sur de California, que inició un día antes y obligó a ordenar evacuaciones.

Con una extensión de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados (unas 6,3 millas cuadradas) en el condado Riverside, a unos 103 kilómetros (64 millas) al este de Los Ángeles, el incendio Springs estaba contenido al menos en un 45% el sábado, informó una portavoz del Departamento de Bomberos. El viernes estaba contenido en un 25%.

Aunque se pronosticaban ráfagas de hasta 72 km/h (45 mph) el sábado, Terra Fernandez, especialista en información de seguridad pública del Departamento de Bomberos del condado Riverside, señaló que los vientos se habían “disipado un poco” desde el viernes, lo que ayudó a los esfuerzos de los bomberos.

“Nos sentimos confiados. Los vientos han disminuido, así que eso nos está ayudando a avanzar más”, indicó. Fernandez también atribuyó el progreso a los esfuerzos por construir y reforzar las líneas de contención alrededor del perímetro del incendio.

“Tenemos senderos naturales para equitación alrededor de donde hay muchas de las estructuras, y eso ayuda a nuestros bomberos a acceder”, explicó. “Y el aumento de la humedad esta noche también ayudará”.

Hasta el momento, ninguna estructura ha resultado dañada o destruida, agregó Fernandez.

Las cuadrillas de bomberos comenzaron temprano el sábado a lanzar agua y retardante desde el aire alrededor de todo el incendio. Unos 260 efectivos combaten el siniestro, incluidos equipos de toda la región que están construyendo y reforzando las líneas de contención y tendiendo mangueras, precisó.

Menos de una docena de zonas del condado seguían bajo órdenes de evacuación obligatoria, al tiempo que se levantaron las advertencias de evacuación en otras partes del condado. De momento se desconoce cuántos hogares se vieron afectados por las órdenes.

El incendio se ubica en una zona no incorporada y poblada del condado de Riverside, que es un área recreativa cerca de la ciudad de Moreno Valley, que tiene una población de aproximadamente 200.000 habitantes.

La causa del incendio sigue bajo investigación. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.