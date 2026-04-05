Una guerra larga en Oriente Medio restaría apoyo a Ucrania, dice Zelenskyy a la AP

Al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy le preocupa que una guerra prolongada entre Estados Unidos e Israel contra Irán pueda erosionar aún más el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, a medida que cambian las prioridades globales de Washington y Kiev se prepara para una reducción en las entregas de los cruciales misiles antiaéreos Patriot.

Ucrania necesita desesperadamente más sistemas Patriot, fabricados en Estados Unidos, para hacer frente a los bombardeos diarios de Rusia, afirmó Zelenskyy a The Associated Press durante una entrevista exclusiva a última hora del sábado en Estambul.

Miles de civiles han muerto en el incesante castigo de Rusia a zonas urbanas tras la línea del frente, desde su invasión a gran escala de Ucrania hace más de cuatro años. Moscú también ha atacado el suministro energético de Ucrania para interrumpir la producción industrial de los drones y misiles recientemente desarrollados por Ucrania, además de privar a los civiles de calefacción y agua corriente en invierno.

“Tenemos que reconocer que hoy no somos la prioridad”, declaró Zelenskyy. “Por eso temo que una guerra larga (con Irán) nos dé menos apoyo”.

Una pérdida de atención sobre Ucrania

Las más recientes conversaciones, mediadas por Estados Unidos, entre enviados de Moscú y Kiev terminaron en febrero sin señales de un avance. Zelenskyy, quien ha acusado a Rusia de “intentar alargar las negociaciones” mientras continúa con su invasión, señaló que Ucrania sigue en contacto con negociadores estadounidenses sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra y ha seguido presionando para obtener garantías de seguridad más sólidas.

Pero, añadió, incluso esas conversaciones reflejan una pérdida de interés más amplia respecto a Ucrania.

Su preocupación más inmediata, indicó Zelenskyy, son los Patriots —esenciales para interceptar misiles balísticos rusos—, ya que Ucrania aún carece de una alternativa eficaz.

Estos sistemas estadounidenses nunca se entregaron en cantidades suficientes desde el principio, sostuvo Zelenskyy, y si la guerra con Irán no termina pronto, “el paquete —que para nosotros no es muy grande— creo que será cada día más pequeño”.

“Por eso, por supuesto, tenemos miedo”, expresó.

Guerras interconectadas

Zelenskyy contaba con que los socios europeos ayudaran a concretar las compras de Patriots pese a la escasez de suministro y la limitada capacidad de producción en Estados Unidos.

Pero la guerra con Irán, que ya va por su sexta semana, ha tenido consecuencias en toda la economía global y ha arrastrado a gran parte de la región más amplia de Oriente Medio, tensando aún más estos recursos ya limitados, desviando reservas y dejando a las ciudades ucranianas más expuestas a ataques balísticos.

Para Kiev, un objetivo clave es debilitar la economía de Moscú y hacer que la guerra resulte prohibitivamente costosa. El alza de los precios del petróleo, impulsada por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, está socavando esa estrategia al aumentar los ingresos petroleros del Kremlin y fortalecer la capacidad de Moscú para sostener su esfuerzo bélico.

En su entrevista con la AP, Zelenskyy afirmó que Rusia obtiene beneficios económicos de la guerra en Oriente Medio, y citó el limitado alivio de las sanciones estadounidenses sobre el petróleo ruso.

“Rusia obtiene dinero adicional por esto, así que sí, tienen beneficios”, sostuvo.

Un renovado impulso diplomático

Para mantener a Ucrania en la agenda internacional, Zelenskyy se ha ofrecido a compartir con Estados Unidos y sus aliados la experiencia adquirida con esfuerzo en el campo de batalla para desarrollar contramedidas eficaces contra los ataques iraníes.

Ucrania ha respondido al uso cambiante por parte de Rusia de drones Shahed de fabricación iraní con una sofisticación creciente, ingenio tecnológico y bajo costo.

Moscú modificó de manera significativa el Shahed-136 original, rebautizado como Geran-2, mejorando su capacidad para evadir defensas aéreas y para ser producido en masa. Ucrania respondió con una rápida innovación propia, incluida la creación de drones interceptores de bajo costo diseñados para rastrear y destruir drones entrantes.

Zelenskyy dijo que Ucrania está lista para compartir con los países árabes del Golfo, objetivo de Irán, su experiencia y tecnología, incluidos drones interceptores y drones marítimos, que Ucrania produce —más de los que se consumen— con financiación de estadounidenses y de sus socios europeos.

A cambio, esos países podrían ayudar a Ucrania “con misiles antibalísticos”, indicó Zelenskyy.

A finales de marzo, mientras la guerra con Irán se intensificaba, Zelenskyy visitó Estados árabes del Golfo para promover la experiencia singular de Ucrania en contrarrestar los drones Shahed de fabricación iraní, lo que derivó en nuevos acuerdos de cooperación en defensa.

Zelenskyy también ha presentado a Ucrania como un posible socio para proteger rutas comerciales globales, ofreciendo ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz mediante el intercambio de las experiencias de Ucrania para asegurar corredores marítimos en el mar Negro.

El mandatario estaba en Estambul para conversaciones con el presidente Recep Tayyip Erdogan, al día siguiente de que el líder turco hablara con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Zelenskyy dijo que discutieron conversaciones de paz y una posible reunión de líderes en Estambul. También señaló que pronto podrían firmarse nuevos acuerdos de defensa entre ambos países.

Rusia intensifica su ofensiva de primavera

Cada año, cuando mejora el tiempo, Rusia acelera su dura guerra de desgaste. Sin embargo, no ha logrado capturar ciudades ucranianas y sólo ha obtenido avances progresivos en zonas rurales. Rusia ocupa alrededor del 20% de Ucrania, incluida la península de Crimea, que Rusia tomó en 2014.

En la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas) que se extiende por partes del este y el sur de Ucrania, los defensores ucranianos, faltos de efectivos, se preparan para una nueva ofensiva del ejército ruso, más numeroso.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, dijo que en días recientes las tropas rusas han hecho intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias zonas estratégicas.

Una cosa en la que Zelenskyy asegura que ha insistido y seguirá insistiendo —un compromiso territorial y ceder tierras— no estará en la agenda de Ucrania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.