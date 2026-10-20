Un niño de nueve años de Nueva Orleans sufrió quemaduras en más del 70 % de su cuerpo tras participar en el peligroso “reto del fuego” que circula en redes sociales, según informaron las autoridades, que advirtieron a los padres sobre los riesgos mortales de esta práctica.

El jefe del Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, Roman Nelson, dio a conocer la gravedad de las lesiones en un video difundido el lunes, en el que apareció junto a la jefa de Policía de la ciudad, Anne Kirkpatrick.

“Está sufriendo un dolor insoportable y tiene suerte de estar vivo”, afirmó Nelson.

Según explicaron las autoridades, el reto consiste en prenderse fuego tras aplicarse sustancias inflamables sobre el cuerpo, con la intención de apagar las llamas antes de sufrir quemaduras graves.

Un estudio de 2016, disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que quienes participan en esta práctica suelen utilizar productos domésticos inflamables, como alcohol isopropílico o acetona.

En un video junto a la jefa de Policía Anne Kirkpatrick, el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, Roman Nelson, informó que un niño de nueve años sufrió quemaduras en más del 70 % de su cuerpo tras participar en el “reto del fuego” que circula en redes sociales ( Departamento de Bomberos de Nueva Orleans )

“No es divertido ni gracioso”, advirtió Kirkpatrick en el video.

Por su parte, Nelson instó a los padres a hablar con sus hijos sobre los peligros de este reto y otras conductas extremas que se promueven en redes sociales. Kirkpatrick también pidió a los menores que no cedieran a la presión de sus compañeros para participar en estas prácticas.

“Niños, no caigan en esta trampa. No se sientan presionados a participar”, señaló.

El incidente en Luisiana ocurrió meses después de que un adolescente de Pensilvania sufriera graves lesiones en marzo al intentar realizar otro reto viral que consistía en expulsar fuego por la boca con alcohol isopropílico.

El joven, residente de Pitcairn, tuvo que ser intubado y recibió tratamiento por quemaduras en el rostro y el pecho, según informó Al Hussey, jefe de Bomberos del municipio de Wilmerding, a ABC 7.

“Por suerte, en este caso el edificio no se incendió”, explicó Hussey. “Pero una persona sufrió heridas graves que, como saben, tendrán consecuencias para el resto de su vida”.

Ante estos riesgos, Hussey recomendó a los padres prestar atención a los productos domésticos a los que tienen acceso sus hijos adolescentes, ya que sustancias de uso cotidiano pueden provocar accidentes graves cuando se combinan con fuentes de ignición durante estos retos.

“Si se tiñen el cabello con productos químicos, si llevan alcohol isopropílico o algún tipo de quitaesmalte a su habitación, estén atentos. También vigilen los encendedores y fósforos, y hablen con sus hijos sobre los peligros”, aconsejó.

Traducción de Leticia Zampedri