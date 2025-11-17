Denuncian que redadas migratorias en Carolina del Norte están "fomentando el miedo"

El gobernador de Carolina del Norte denunció que las redadas migratorias en Charlotte, en vez de inspirar seguridad, están "fomentando el miedo".

La administración Trump ha convertido a la ciudad de aproximadamente 950.000 habitantes en el último objetivo de su ofensiva que, según dice, combatirá el crimen, a pesar de que la delincuencia está en baja y los líderes locales se oponen enfáticamente a la medida. Los residentes de Charlotte reportaron la presencia de agentes federales incluso cerca de iglesias, complejos de apartamentos y tiendas.

"Hemos visto agentes enmascarados, fuertemente armados, con vestimenta paramilitar conduciendo autos sin identificación, apuntando a ciudadanos estadounidenses basándose en el color de su piel, perfilando racialmente y recogiendo personas al azar en estacionamientos y en nuestras aceras", declaró el gobernador Josh Stein.

"Esto no nos está haciendo más seguros. Está fomentando el miedo y dividiendo a nuestra comunidad", añadió.

Stein reconoció que es un momento estresante, pero pidió a los residentes que se mantengan pacíficos. Si la gente ve algo incorrecto deben grabarlo y reportarlo a las fuerzas del orden locales, añadió.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la agencia fronteriza, ha dicho que se estaba enfocando en Carolina del Norte debido a las llamadas políticas de santuario, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y los agentes de inmigración.

Varias cárceles del condado albergan a inmigrantes y honran las órdenes de detención, que permiten a las cárceles retener a los detenidos para que los recojan los agentes de inmigración. Pero el condado de Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte, no lo hace. Además, el departamento de policía de la ciudad no ayuda con la aplicación de la ley de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional alegó que alrededor de 1.400 órdenes de detención en todo Carolina del Norte no habían sido honradas, poniendo al público en riesgo.

Gregory Bovino, quien lideró a cientos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en un esfuerzo similar en Chicago, documentó algunos de los más de 80 arrestos que dijo que los agentes habían realizado en publicaciones en redes sociales el domingo. Publicó fotos de personas que la administración Trump comúnmente llama "extranjeros ilegales criminales", es decir, personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y que supuestamente tienen antecedentes penales. Eso incluyó a un hombre con un supuesto historial de condenas por conducir ebrio.

La actividad ha generado miedo y preguntas, incluyendo a dónde están siendo llevados los detenidos, cuánto durará la operación y cómo se aplicarán en Carolina del Norte las tácticas que han sido duramente criticadas en otros lugares como agresivas y racistas.

Sin embargo, algunos dieron la bienvenida al esfuerzo, incluido el presidente del Partido Republicano del condado de Mecklenburg, Kyle Kirby, quien dijo en una publicación el sábado que el grupo "apoya el Estado de Derecho —y la seguridad de cada habitante de Charlotte primero".

Las operaciones de Bovino en Chicago y Los Ángeles desencadenaron demandas sobre el uso de la fuerza, incluida la amplia implementación de agentes químicos. Los líderes demócratas en ambas ciudades acusaron a los agentes de inflamar las tensiones comunitarias. Los agentes federales mataron a tiros a un hombre de los suburbios de Chicago durante una parada de tráfico.

Bovino, jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, y otros funcionarios de la administración Trump han calificado sus tácticas como apropiadas dadas las crecientes amenazas a los agentes.

___________________________________

Tareen y Dale reportaron desde Chicago. Witte reportó desde Annapolis, Maryland.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.