El investigador OVNI, David Wilcock, es hallado muerto en Colorado, confirma la oficina del forense

El reconocido investigador de ovnis David Wilcock falleció a los 53 años en el condado de Boulder, Colorado, según confirmaron las autoridades.

Considerado una figura central del llamado movimiento de divulgación, sostenía que el gobierno de Estados Unidos ocultó información sobre vida extraterrestre.

Su muerte ocurrió en medio de una avalancha de teorías conspirativas en redes sociales, que apuntan a una supuesta serie de muertes y desapariciones de científicos vinculados a investigaciones sensibles del país.

En redes circularon numerosos homenajes al influencer, mientras que la representante Anna Paulina Luna calificó su muerte como “trágica”. “Oramos por su familia y seres queridos, y por los millones de vidas a las que impactó”, escribió la republicana de Florida en X.

open image in gallery El reconocido investigador de ovnis David Wilcock murió a los 53 años tras quitarse la vida ( Instagram )

En su homenaje incluyó una referencia al versículo bíblico “Juan 8:32”. En esa línea, el pasaje dice: “Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”.

La oficina del forense del condado de Boulder confirmó en un comunicado que David Wilcock se quitó la vida poco después de las 11:02 de la mañana del 20 de abril. A su vez, la Oficina del Sheriff del Condado de Boulder informó que recibió una llamada alrededor de las 10:44 a. m. de ese mismo día. De acuerdo con el informe, durante el contacto la persona atravesaba una crisis de salud mental.

Cuando llegaron, los agentes se dirigieron a la propiedad, ubicada al noreste de la comunidad de Nederland, donde encontraron a un hombre armado. Posteriormente, la oficina forense confirmó que se trataba de Wilcock, quien se suicidó con esa misma arma. “Los agentes registraron la residencia y la propiedad circundante y no encontraron a ninguna otra persona”, señala el comunicado. “No existe ninguna amenaza conocida para el público”.

open image in gallery La Oficina del Sheriff del condado de Boulder acudió a la escena en la comunidad de Nederland, donde una persona atravesaba una crisis de salud mental ( Oficina del Sheriff del condado de Boulder )

Dos días antes de su muerte, David Wilcock compartió en X una publicación dirigida a su “Querida Familia”. “Todavía no estoy seguro de si haré un concierto mañana”, escribió. “He tenido cosas muy intensas este fin de semana”. Además, agregó: “De cualquier manera, quiero que sepan cuánto los aprecio. Recuerden siempre que el Creador está dentro de nosotros y que vivimos en un universo lleno de amor”.

Al día siguiente, publicó en la misma plataforma que había “dormido milagrosamente bien” y que planeaba presentar un programa en vivo sobre una fotografía compartida por el presidente Donald Trump, en la que el mandatario parece asemejarse a Jesucristo.

Wilcock aparecía con frecuencia en el programa Ancient Aliens, emitido por History Channel. Por otro lado, su canal de YouTube, Divine Cosmos with David Wilcock, acumuló más de 46 millones de visualizaciones y 518.000 suscriptores.

Por último, seguidores del teórico de los ovnis sostienen que podría ser la reencarnación del clarividente Edgar Cayce. Tanto el biógrafo Wynn Free como el propio Wilcock publicaron un libro sobre ese tema.

open image in gallery El presidente Donald Trump dijo que espera que las muertes de los científicos e investigadores sean “una coincidencia, o como quieran llamarlo” ( Getty )

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció el lunes, a través de un comunicado, que investigará las muertes y desapariciones de 10 científicos vinculados a programas de investigación nuclear o espacial de Estados Unidos. Además, el Federal Bureau of Investigation (FBI) iniciará su propia investigación sobre el caso.

Entre los casos mencionados, Monica Reza, quien se desempeñaba como directora del Grupo de Procesamiento de Materiales del Laboratorio de la NASA, desapareció mientras hacía senderismo en California en junio de 2025, según el comunicado. Hasta ahora, continúa desaparecida. Por su parte, el general retirado de la Fuerza Aérea William Neil McCasland desapareció en febrero de 2026 tras salir de su casa en Albuquerque con un revólver calibre .38.

Según el mismo informe, entre los demás casos figuran un científico del Massachusetts Institute of Technology que trabajaba en fusión nuclear, un contratista del gobierno vinculado a una instalación de producción de componentes para armas nucleares y un investigador farmacéutico.

En paralelo, el presidente Donald Trump declaró el jueves ante periodistas que las desapariciones eran “un asunto bastante serio”, aunque señaló que “con suerte se trataba de una coincidencia, o como quieran llamarlo”.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda inmediata en salud mental, puedes llamar o enviar un mensaje de texto al 988, o visitar 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, todos los días. Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.

Traducción de Leticia Zampedri