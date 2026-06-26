Un estudio confirma que las tormentas solares pueden alterar el clima terrestre en cuestión de horas

Las tormentas solares pueden alterar el clima de la Tierra incluso en períodos muy cortos, de apenas horas o días, según un nuevo estudio.

Se sabe que el Sol expulsa enormes cantidades de partículas cargadas y radiación electromagnética al espacio. En ocasiones, estos fenómenos son lo suficientemente intensos como para generar auroras y afectar el funcionamiento de satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación en la Tierra.

Sin embargo, el efecto directo e inmediato de las tormentas solares sobre los patrones climáticos del planeta sigue siendo poco conocido.

El nuevo estudio sugiere que incluso una tormenta solar aislada puede provocar cambios rápidos e intensos en la atmósfera terrestre. Según los investigadores, esos efectos pueden manifestarse apenas un día después de que una erupción solar salga del Sol.

"La magnitud de estos efectos está estrechamente relacionada con la intensidad de las tormentas solares y puede variar según la región", explicó Joachim Raeder, físico de la Universidad de New Hampshire y autor del estudio, publicado en la revista Geophysical Research Letters.

Raeder señaló que el Sol atraviesa el punto máximo de su ciclo de actividad de 11 años, lo que podría influir de manera significativa tanto en el clima como en las condiciones meteorológicas de la Tierra.

Los resultados del estudio también plantean un desafío para los modelos meteorológicos y climáticos actuales, ya que estos aún no pueden predecir los efectos que las tormentas solares tienen sobre la atmósfera terrestre.

Ilustración artística de partículas del viento solar interactuando con la Tierra ( NASA )

Raeder analizó casi 67 años de datos sobre el clima espacial y registros atmosféricos. Su investigación identificó variaciones sutiles, pero constantes, en los patrones climáticos que coincidían con la ocurrencia y la intensidad de las tormentas solares.

En regiones específicas, como las Montañas Rocosas, en el oeste de Estados Unidos, y la bahía de Hudson, en Canadá, el estudio encontró una disminución significativa de las lluvias y las nevadas después de tormentas solares de gran intensidad.

El investigador plantea que la radiación de las erupciones solares podría ingresar a la atmósfera terrestre a través del vórtice polar, un amplio sistema de baja presión y aire frío que rodea las regiones polares. Según su hipótesis, este fenómeno podría actuar como un conducto que permite a las partículas cargadas influir en los procesos atmosféricos.

Aunque no existen pruebas de que las tormentas solares generen nuevos patrones climáticos, el estudio sugiere que sí pueden modificar de forma significativa fenómenos ya conocidos, como el vórtice polar, los sistemas de presión atmosférica, los patrones de lluvia y nieve e incluso las temperaturas locales.

"Estos hallazgos ofrecen nuevas pistas sobre los mecanismos físicos que podrían explicar los cambios en el clima asociados con la actividad solar", señaló Raeder en el estudio.

El investigador también pidió ampliar las investigaciones sobre el impacto de las tormentas solares en la circulación de la atmósfera mediante un mejor monitoreo con satélites y estaciones terrestres, además del desarrollo de modelos informáticos más avanzados.

Traducción de Leticia Zampedri