Dueños de mascotas de EE. UU. cruzan la frontera hasta Tijuana en busca de atencion veterinaria accesible

Cuando Ellie, la perra mestiza de raza terrier de Anna Ginsky, necesitó una limpieza dental en 2014, su veterinario en San Diego, California, EE. UU., le presupuestó más de 2.000 dólares en gastos de bolsillo.

“Justo acababa de recibir mi reembolso de impuestos y me habían devuelto aproximadamente esa cantidad”, declaró Ginsky (42), que por aquel entonces trabajaba como barista, a The Independent. “Pero pensé: ‘Qué fastidio tener que destinar ese dinero al tratamiento dental que necesita’”.

Fue entonces cuando una amiga hizo una sugerencia interesante. “Me dijo: ‘Bueno, nosotros nos hacemos los tratamientos dentales en Tijuana’”, y le pregunté, “¿Crees que también limpian los dientes de los perros?”, recordó Ginsky.

La idea resultó afortunada y rentable. Tras investigar en Internet, Ginsky descubrió atención veterinaria asequible al otro lado de la frontera entre EE. UU. y México. Pronto, Ellie se dirigió a un dentista canino en Tijuana. con Ginsky, donde le hicieron una limpieza dental, extracciones y análisis de sangre por unos $400.

“Esa primera experiencia me hizo sentir muy bien. Pensé: ‘¡Caramba, puedo decir que sí a todo!’. No tengo que temerle al veterinario porque sé que no voy a gastarme todos mis ahorros allí”, dijo Ginsky.

open image in gallery A Page Ryland, una asistente personal de 27 años de Los Ángeles, le llegaron a pedir 22.000 dólares por una operación para su bulldog francés, Brody. Fue entonces cuando se planteó cruzar la frontera hacia el sur ( Page Ryland )

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., unos 95 millones de hogares estadounidenses tienen una mascota, y los precios de los servicios veterinarios en el país han aumentado en más de un 300 % en los últimos 30 años.

Como resultado, muchos están buscando opciones fuera de EE. UU. para cuidar de sus amigos peludos.

Los datos más recientes del SENASICA (organismo que abarca parte de la Secretaría de Agricultura de México) revelan que más de 33.500 mascotas cruzaron a México desde EE. UU. en 2023, lo que representa un aumento del 68 % en cuatro años.

Cruzar la frontera para recibir atención médica y dental se ha convertido en un viaje frecuente para muchos estadounidenses; según la organización Patients Without Borders, más de 550.000 ciudadanos estadounidenses viajaron a México para someterse a procedimientos dentales en 2024.

Además de Tijuana, ciudades como Los Algodones y Cancún se han consolidado como centros de turismo dental, ofreciendo decenas de clínicas con equipos médicos de última generación y personal bilingüe para atender a pacientes estadounidenses. Al igual que con la atención veterinaria, los procedimientos suelen ser miles de dólares más baratos en México, según la consultora Grand View Research.

open image in gallery Tras buscar información en Internet, Anna Ginsky se dio cuenta de que había opciones mucho más asequibles al otro lado de la frontera entre EE. UU. y México. Una vez elegido el veterinario, ella y su perra Ellie se desplazaron a la clínica donde le realizaron el tratamiento dental ( Anna Ginsky )

open image in gallery Vehículos que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México por el paso fronterizo de San Ysidro. Ciudades como Tijuana, Los Algodones y Cancún se han convertido en centros de turismo médico, ya que los estadounidenses buscan ahorrar dinero en los gastos médicos, tanto para ellos mismos como para sus mascotas ( AFP Getty )

La AVMA (Asociación Médica Veterinaria Estadounidense), que representa a 111.000 veterinarios estadounidenses, se opone firmemente a esta práctica y señaló que solo una facultad de veterinaria en México cumple con los estándares de acreditación de EE. UU.

“El ahorro inicial puede resultar atractivo, pero a menudo existen costos y riesgos ocultos que merecen una cuidadosa consideración”, declaró a Intelligencer el doctor Michael Q. Bailey, presidente de la AVMA.

Sin embargo, las historias de malas experiencias relacionadas con mascotas son extremadamente raras, y cada vez más personas consideran la posibilidad de utilizar estos servicios.

Page Ryland, una asistente personal de 27 años de Los Ángeles, recibió un presupuesto de 22.000 dólares para una cirugía de corrección de las vías nasales de su bulldog francés, Brody, en 2023.

“Los bulldogs franceses son famosos por ser muy caros”, declaró a The Independent, y continuó: “Recuerdo que a veces, después de que Brody tuviera alguno de sus muchos problemas de salud, me llegaba la factura del veterinario y pensaba: ‘Dios mío, esto me va a dejar en la ruina’. Me refiero a que me costaba todo mi sueldo, e incluso más”.

open image in gallery Anna Ginsky, a la izquierda, fundadora de MexiVet Express, junto a su conductora principal, Rebeca Altamirano. Ginsky fundó este servicio de transporte fronterizo de mascotas en 2018 ( Anna Ginsky )

Aunque la cirugía no era necesaria de inmediato, Ryland ha considerado la posibilidad de aventurarse hacia el sur.

“Si esa misma cirugía se pudiera realizar de la misma manera en Tijuana, o en cualquier otro lugar de México, idealmente por menos de la mitad del precio, iría sin dudarlo. Solo tendría que resolver la logística”, dijo.

Afortunadamente, Ginsky ofrece precisamente ayuda con la logística.

Tras su propia experiencia positiva, fundó MexiVet Express en 2018. Conectar a dueños de mascotas en San Diego con atención veterinaria asequible en Tijuana. Los paquetes de la compañía incluyen transporte de animales y servicios de traducción entre veterinarios mexicanos y dueños estadounidenses.

No se requiere pasaporte ni seguro para que las mascotas puedan cruzar la frontera; solo un comprobante de vacunación y un formulario de importación de perros de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU.), que la empresa completa.

open image in gallery Brody, el bulldog francés. Su dueña, Page Ryland, es una de las muchas personas estadounidenses con mascotas que, cada vez más, se plantean buscar tratamientos veterinarios al otro lado de la frontera debido a los costes desorbitados que se pagan en EE. UU. ( Page Ryland )

MexiVet Express cuenta con 15 empleados a tiempo completo, siete de ellos conductores que transportan perros entre San Diego y Tijuana. Los conductores, que transportan de tres a cinco animales a la vez, realizan varios viajes al día y casi siempre tienen la agenda completa.

“Si alguien quiere acudir a un veterinario en México o Tijuana, sin duda debe investigar”, dijo Ginsky, y agregó: “Lo bueno es que nosotros ya hemos hecho ese trabajo por el cliente”.

Con el auge del sector, han surgido servicios de la competencia, como PetMex International, dirigida por dos exempleados de MexiVet, que ofrece un servicio de transporte de mascotas de alta calidad entre el domicilio y la clínica veterinaria. La empresa promete a sus clientes un ahorro de hasta el 90 % en comparación con la factura veterinaria tradicional.

Ginsky afirma haber oído hablar de otros emprendedores que gestionan negocios similares con un solo vehículo. “Han oído hablar de lo que hacemos y han pensado: ‘Ah, esa es una buena manera de ganar un dinero extra’”, comentó.

Traducción de Sara Pignatiello