Una mujer canadiense muerta y seis heridos en tiroteo en turísticas ruinas de México

Una mujer canadiense murió y otras seis personas resultaron heridas durante un tiroteo en una zona turística mexicana, informaron el lunes las autoridades.

El incidente tuvo lugar en la mañana en la zona arqueológica de Teotihuacán, al noreste de la capital mexicana, donde un hombre realizó varios disparos, dijo la Secretaría de Seguridad federal en un comunicado. En el ataque también murió el agresor de un disparo autoinfligido.

Entre los heridos hay cuatro mujeres, dos colombianas, una canadiense y una rusa, informó el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. En el lugar las autoridades decomisaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en X que “lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”.

En videos difundidos en las redes sociales se observa a un hombre que desde lo alto de la Pirámide de la Luna comienza a disparar mientras decenas de turistas se esconden entre las ruinas prehispánicas y otros corren.