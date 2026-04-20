Hombre baleado por el ICE en California seguirá detenido por riesgo de fuga, dice abogado

Un juez ordenó que un hombre que fue baleado varias veces por parte de agentes de inmigración en California durante un arresto permanezca bajo custodia debido a preocupaciones de que podría darse a la fuga, manifestó un abogado el lunes.

Carlos Iván Mendoza Hernández, quien tiene ciudadanía de El Salvador y de México, está acusado de agredir a un agente federal por presuntamente golpear a un agente con su automóvil antes de dar marcha atrás e impactar un vehículo policial, después de que le marcaran el alto el 7 de abril.

Patrick Kolasinski, uno de sus abogados, ha señalado que Mendoza entró en pánico e intentó huir cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bloquearon su automóvil y que no tenía la intención de atropellar a nadie. También cuestionó las afirmaciones de funcionarios de que su cliente era un presunto pandillero buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato.

Documentos judiciales salvadoreños muestran que fue absuelto del asesinato en El Salvador, y Mendoza ha negado haber pertenecido alguna vez a una pandilla, indicó su abogado.

Mendoza fue sometido a varias cirugías por múltiples heridas de bala.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha dicho que agentes del ICE dispararon en defensa propia contra Mendoza después de que intentó arrollarlos. El DHS afirmó que los agentes realizaban una detención dirigida a Mendoza, de 36 años, en Patterson, una ciudad a unos 120 kilómetros (75 millas) al sureste de San Francisco.

El caso figuró entre una serie de tiroteos que han ocurrido durante las redadas del gobierno de Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. También está entre aquellos en los que se han planteado cuestionamientos a funcionarios federales sobre las circunstancias. En algunos tiroteos, pruebas en video contradijeron los relatos iniciales de los funcionarios de inmigración.

La próxima comparecencia de Mendoza ante el tribunal está programada para principios de mayo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.