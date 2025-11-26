Corte Suprema de EEUU retrasa decisión sobre despido de la jefa de la oficina de derechos de autor

La Corte Suprema de Estados Unidos no permitirá de inmediato que el gobierno del presidente Donald Trump despida a la directora de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, sino que retrasará la decisión hasta después de que se pronuncie sobre otros dos casos de despidos de alto perfil.

La orden emitida el miércoles por los jueces deja en vigor, por ahora, las decisiones de tribunales inferiores que sostuvieron que la funcionaria, Shira Perlmutter, no podía ser despedida unilateralmente.

El caso es el más reciente en relación con la autoridad de Trump para instalar a su propia gente al frente de agencias federales. La Corte Suprema ha permitido en gran medida que Trump despida a funcionarios, aun mientras se mantienen las impugnaciones judiciales.

El juez Clarence Thomas afirmó que habría permitido que Perlmutter fuera despedida mientras su demanda avanza. Sin embargo, la mayoría de la corte decidió esperar para tomar una decisión hasta después de que el organismo se pronuncie sobre otras dos demandas relacionadas con despidos ordenados por Trump.

En el primer caso, relacionado con la destitución de Rebecca Slaughter como miembro de la Comisión Federal de Comercio, los argumentos están programados para diciembre.

Y en enero, la corte escuchará el caso de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, quien permanece en su puesto a pesar del intento de Trump de despedirla.

Se espera que los fallos se emitan semanas o meses después de que la corte escuche los argumentos.

El caso de Perlmutter concierne a una oficina que está dentro de la Biblioteca del Congreso. Ella es la registradora de derechos de autor y asesora al Congreso sobre temas relacionados con esa materia.

A pesar de los vínculos con el Congreso, el registrador “ejerce poder ejecutivo” en la regulación de derechos de autor, dijo el Procurador General D. John Sauer a la corte.

Perlmutter afirma que Trump la despidió en mayo porque desaprobaba el consejo que ella dio al Congreso en un informe relacionado con la inteligencia artificial. La funcionaria recibió un correo electrónico de la Casa Blanca notificándole que “su posición como registradora de Derechos de Autor y directora de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos queda terminada con efecto inmediato”, dijo su oficina.

Un panel de apelaciones dividido dictaminó que Perlmutter podría mantener su puesto mientras el caso avanza.

Los abogados de Perlmutter han argumentado que ella es una renombrada experta en derechos de autor. Ha servido como registradora de derechos de autor desde que la entonces Bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, la nombró para el puesto en octubre de 2020.

Trump nombró al fiscal general adjunto Todd Blanche como reemplazo de Hayden en la Biblioteca del Congreso. La Casa Blanca despidió a la funcionaria en medio de críticas de conservadores que afirmaban que ella promovía una agenda “woke”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.