Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

La recomendación del papa León para el Día de Acción de Gracias

El pontífice compartió su agradecimiento por múltiples bendiciones

AP Noticias
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 13:59 EST
Video Player Placeholder
Close
El papa León XIV inicia su primer viaje al extranjero con visitas a Turquía y Líbano

El papa León XIV ha calificado el Día de Acción de Gracias como una “hermosa fiesta” que une a creyentes y no creyentes, en un mensaje de gratitud previo a la celebración en Estados Unidos.

El pontífice compartió su agradecimiento por múltiples bendiciones, instando a todos a reconocer los dones recibidos. “En primer lugar, el don de la vida. El don de la fe. El don de la unidad”, afirmó.

Las declaraciones se hicieron a periodistas el martes por la noche, al salir de Castel Gandolfo, su lugar de descanso y práctica de tenis.

Describió la festividad como “esta hermosa fiesta que tenemos en Estados Unidos, que une a todas las personas, personas de diferentes credos, personas que quizás no tienen el don de la fe”, para dar gracias.

León XIV pasará su primer Día de Acción de Gracias como papa en Turquía, en su viaje inaugural al extranjero.

Relacionados
León XIV pasará su primer Día de Acción de Gracias como papa en Turquía, en su viaje inaugural al extranjero.
León XIV pasará su primer Día de Acción de Gracias como papa en Turquía, en su viaje inaugural al extranjero. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in