La recomendación del papa León para el Día de Acción de Gracias

El papa León XIV ha calificado el Día de Acción de Gracias como una “hermosa fiesta” que une a creyentes y no creyentes, en un mensaje de gratitud previo a la celebración en Estados Unidos.

El pontífice compartió su agradecimiento por múltiples bendiciones, instando a todos a reconocer los dones recibidos. “En primer lugar, el don de la vida. El don de la fe. El don de la unidad”, afirmó.

Las declaraciones se hicieron a periodistas el martes por la noche, al salir de Castel Gandolfo, su lugar de descanso y práctica de tenis.

Describió la festividad como “esta hermosa fiesta que tenemos en Estados Unidos, que une a todas las personas, personas de diferentes credos, personas que quizás no tienen el don de la fe”, para dar gracias.

León XIV pasará su primer Día de Acción de Gracias como papa en Turquía, en su viaje inaugural al extranjero.