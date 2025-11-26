Líder sindical se declara inocente tras ser detenido durante protesta contra redadas en Los Ángeles

El líder de un importante sindicato en el sur de California, quien fue arrestado mientras protestaba contra una redada de inmigración a principios de este año, se ha declarado inocente de un cargo menor y enfrentará juicio en enero.

David Huerta es presidente del Service Employees International Union California. Fue arrestado el 6 de junio mientras se unía a una gran multitud de manifestantes frente a un negocio en Los Ángeles, donde agentes federales investigaban presuntas violaciones de inmigración.

Inicialmente, Huerta fue acusado de obstrucción, resistencia u oposición a un agente federal, un delito grave de clase A. Sin embargo, el mes pasado, los fiscales federales desestimaron el cargo original de conspiración para impedir a un agente.

El martes, se declaró inocente de obstrucción de la justicia como delito menor. Su juicio debe comenzar el 20 de enero de 2026, informó el Los Angeles Times.

Durante la protesta de junio, Huerta se sentó frente a una puerta vehicular y animó a otros a caminar en círculos para impedir que las fuerzas del orden entraran o salieran, escribió un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, que forma parte de Inmigración y Control de Aduanas, en un documento presentado en un tribunal federal.

Un policía le dijo a Huerta que se retirara, luego le puso las manos encima para moverlo del camino de un vehículo, escribió el agente. Huerta se resistió, y el policía lo empujó al suelo y lo arrestó, según el documento.

El sindicato de Huerta representa a cientos de miles de conserjes, guardias de seguridad y otros trabajadores en todo California. Su arresto se convirtió en un grito de protesta para los defensores de los inmigrantes en todo el país, quienes pidieron su liberación y el fin de la represión migratoria del presidente Donald Trump.

Abbe David Lowell y Marilyn Bednarski, los abogados de Huerta, dijeron en un comunicado que buscarán "el juicio más rápido" para vindicarlo.

