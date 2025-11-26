Stay up to date with notifications from The Independent

Trump dice que no invitará a Sudáfrica a cumbre del G20 en Miami el próximo año

Josh Boak
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 15:13 EST
SUDÁFRICA-G20-PAÍSES EN DESARROLLO (AP)

El presidente Donald Trump afirmó que no invitará a Sudáfrica participar en la cumbre del Grupo de los 20 el próximo año en Miami y que "cesan todos los pagos y subsidios" al país debido al trato que recibió un representante del gobierno de Estados Unidos en la reunión global de este año.

Trump decidió no enviar una delegación estadounidense a la reciente cumbre organizada por Sudáfrica, manifestando en base a sus acusaciones que Sudáfrica reprime a su minoría blanca. Es una afirmación que Sudáfrica, que estuvo sumida durante décadas en el apartheid racial, ha rechazado por considerarla infundada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

