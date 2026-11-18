El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió su asistencia a un partido de fútbol americano colegial durante el fin de semana, trató de poner fin a las especulaciones sobre una serie de recientes fallas cibernéticas y se vio presionado en repetidas ocasiones en cuanto a la capacitación que reciben los agentes de inmigración, durante su testimonio del miércoles ante el Congreso.

La audiencia ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes —una oportunidad anual para que los legisladores interroguen a funcionarios del gobierno sobre amenazas a la seguridad nacional— abarcó una amplia gama de temas. También le dio a los demócratas la oportunidad de confrontar a un miembro del gabinete, luego de su abultado triunfo en las elecciones de mitad de mandato.

A continuación, un vistazo a algunos de los puntos más destacados.

Interrupciones en sistemas informáticos

Mullin y los otros dos testigos, el subdirector del FBI Christopher Raia y el director de Inteligencia Nacional Jay Clayton, insistieron en que las fallas en servicios gubernamentales y del sector privado ocurridas durante el fin de semana no están relacionadas entre sí y tampoco fueron resultado de un ciberataque o de actividad maliciosa.

“Entiendo que el momento en que ocurren estos incidentes puede generar dudas, y así debe ser. El pueblo estadounidense debe hacernos estas preguntas”, destacó Clayton. “Pero, con base en lo que sabemos hoy”, añadió, “se trata de interrupciones de servicio separadas, relacionadas con cuestiones de mantenimiento y cambios técnicos. No son un ataque coordinado o patrocinado por un Estado”.

Algunos de estos eventos incluyen una interrupción de varias horas en los servicios de Microsoft; una suspensión nacional de vuelos provocada por una actualización en el sistema de control del tráfico aéreo del país que sobrecargó equipos anticuados, causando “intermitencias” en las comunicaciones; problemas de banca en línea que se propagaron por la industria financiera; y una afectación en una red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional.

Los episodios desataron una preocupación generalizada entre la población ante la posibilidad de que estuvieran relacionados o fueran provocados por hackers. Los funcionarios aseguraron que no había evidencia de ello.

“Estoy 98% seguro de que esto no tiene nada que ver con que nuestros adversarios estén hackeando o atacando nuestros sistemas”, subrayó Mullin.

Esas declaraciones se dieron en un contexto de preocupaciones sobre la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés). La labor de la agencia es trabajar con la industria para proteger infraestructura —incluida la generación de agua y electricidad, los sistemas electorales, las instalaciones químicas y las redes cibernéticas.

Esa agencia ha estado sin un director confirmado por el Senado desde que el presidente Donald Trump asumió un segundo mandato a inicios de 2025. El primer candidato de Trump retiró su nominación a principios de este año, después de pasar varios meses estancada en el Senado. La dependencia también perdió personal el año pasado luego de una serie de recortes para reducir el tamaño del gobierno.

Mullin fue a un partido de fútbol americano tras suspensión nacional

Mullin defendió su decisión de viajar el sábado a Luisiana para el partido entre la Universidad Estatal de Luisiana y Texas, en momentos en que pasajeros de todo el país permanecían varados en aeropuertos tras la suspensión nacional de vuelos.

El vuelo de Mullin ocurrió después de que se levantó la suspensión. Pero miles de vuelos fueron cancelados debido al incidente, y Mullin viajó mientras pasajeros en todo el país se veían obligados a buscar alternativas.

El miércoles aseguró que cancelar su viaje podría haber enviado un mensaje confuso.

Mullin indicó que había planeado el viaje desde hace varias semanas para poder llevar a sus sobrinas al partido y que antes del viaje se discutió la posibilidad de cancelarlo.

“Si cancelábamos algo con el espacio aéreo completamente abierto, podría haber generado confusión, porque yo me iba a reunir allí con el gobernador. Me iba a reunir allí con otras personas, y eso quizá podría ser una muestra de desconfianza, como si no estuviéramos dispuestos a volar”, recalcó Mullin.

Mullin reiteró que está obligado a volar en aviones del gobierno y que pagó el viaje.

Mullin defiende la respuesta a la suspensión de vuelos

Mullin estuvo en la primera línea de la respuesta del gobierno a la suspensión de todos los vuelos la semana pasada.

El gobierno ha dicho que la suspensión fue resultado de problemas con enrutadores recién instalados que hicieron que el sistema de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) se viera inundado de datos, obligando a la agencia a detener todos los vuelos mientras resolvía el problema.

Durante la audiencia, Mullin rechazó las críticas de que el gobierno no estaba dando respuestas claras a la población.

“Pudimos a poner a los aviones de vuelta en el aire de forma segura. Aterrizamos más de 4.000 aviones cuando se produjo la suspensión por el tema de las comunicaciones y no tuvimos ni un solo incidente. Eso, por sí mismo, es un gran éxito”, subrayó Mullin.

Control migratorio bajo nuevo escrutinio

Los legisladores centraron parte de su escrutinio sobre Mullin en acciones de control migratorio que han derivado en la muerte de civiles durante encuentros con agentes federales. También se discutió sobre la reducción del tiempo de capacitación y la evaluación de antecedentes de algunos agentes recién contratados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) ha tenido una ola de contrataciones sin precedentes, incorporando a 12.000 nuevos elementos. La prisa por ocupar las vacantes ha planteado dudas sobre si el gobierno redujo sus estándares y realizó verificaciones de antecedentes incompletas. En un caso destacado, un agente de ICE que, según su familia y los registros, tenía antecedentes de conducta violenta, abatió a disparos a un colombiano en Maine.

Mullin aseguró que todos los agentes de ICE que se encuentran actualmente en servicio pasaron por una verificación exhaustiva de antecedentes, mientras que aquellos que no la han completado se encuentran bajo licencia administrativa. Los agentes que no han completado las 13 semanas de capacitación también han sido colocados en licencia hasta que concluyan su entrenamiento, agregó.

La muerte de ciudadanos estadounidenses como Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis provocó un momento de tensión, cuando la representante demócrata LaMonica McIver le preguntó a Mullin si tenía algún arrepentimiento por su papel en la aplicación de la agenda migratoria del presidente Donald Trump.

Mullin respondió que no tenía ninguno. Entonces McIver lo presionó sobre si se disculparía por las muertes.

“Usted está matando gente”, replicó McIver.

“No, señora. Esa es su opinión”, contestó Mullin, dando por terminado el intercambio.

Mullin asumió el cargo al frente del DHS después de la destitución de Kristi Noem en marzo pasado, cuando las muertes de ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes migratorios obligaron al gobierno a ajustar su estrategia de deportaciones a gran escala.

Los arrestos migratorios cayeron en un principio, pero luego repuntaron a medida que el ICE contrató nuevos agentes y maximizó su cooperación con agencias policiales locales y estatales.

Tras las derrotas electorales del 3 de noviembre, Trump ha indicado que podría trabajar con los demócratas en materia migratoria, pero también promovió a Stephen Miller, arquitecto de su ofensiva migratoria, como su nuevo jefe de despacho.

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Los periodistas de The Associated Press Josh Funk en Omaha, Nebraska, y Valerie Gonzalez en McAllen, Texas, contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.