Gebhard “Geb” Galle, uno de los pocos sobrevivientes que quedaban de Pearl Harbor y que más tarde salvó a cuatro compañeros de tripulación de un buque que se hundía durante una batalla, ha muerto.

Galle falleció el sábado en su casa en Moses Lake, Washington, informó su hija, Lynda Palmer. Tenía 105 años.

“Tu humildad, rapidez de pensamiento y acciones desinteresadas siguen siendo un ejemplo brillante del valor de la Marina”, escribió el entonces jefe interino de Operaciones Navales, el almirante James Kilby, en una carta que envió a Galle por su 104to cumpleaños en 2025.

Galle murió el mismo día que el sobreviviente de Pearl Harbor de mayor edad, Freeman Johnson, de Centerville, Massachusetts, quien tenía 106 años. Galle y Johnson fueron parte de los aproximadamente 87.000 miembros del personal militar que estaba en Oahu el 7 de diciembre de 1941.

La lista de veteranos sobrevivientes del ataque se había mantenido en alrededor de una docena de nombres tras la muerte en diciembre de 2025 de Ira “Ike” Schab, quien tenía 105 años.

Galle esperaba bajar del USS Nevada para ir a la iglesia el día del ataque

Galle nació en Alemania. Llegó a Dakota del Norte con su familia en 1928, a los 7 años. Se alistó en la Marina de Estados Unidos en 1939, a los 18.

El 7 de diciembre de 1941, Galle, que entonces tenía 20 años, era mecánico de máquinas a bordo del USS Nevada y esperaba bajo cubierta para ser llevado a tierra para asistir a una ceremonia religiosa. Miró por un ojo de buey y vio aviones acercándose.

Galle bajó a su puesto de combate dos cubiertas más abajo, en la sección de ingeniería.

Un torpedo impactó al Nevada, lo que permitió que entrara agua al barco, pero los oficiales lograron ponerlo en movimiento, informó la Marina. El buque fue atacado de nuevo, lo que provocó más filtraciones en el casco e incendios. El Nevada encalló.

Galle no podía ver lo que estaba ocurriendo.

“Por supuesto, sentimos un par de sacudidas, y fue entonces cuando nos alcanzó el torpedo, y recibimos algunos impactos de bombas”, contó en 2020al Columbia Basin Herald, un periódico con sede en Moses Lake.

“Después de que encallamos y todo eso, y subimos a cubierta, entonces vimos todo el desastre que ocurrió”, incluido el USS Oklahoma volcado y el USS Arizona parcialmente sumergido, relató.

“Una vista bastante triste”, expresó Galle.

Palmer, la mayor de sus cinco hijos, dijo a The Associated Press el martes en una entrevista que su padre no hablaba mucho sobre la guerra hasta después de ver “Tora! Tora! Tora!”, la película de 1970 donde se examinan los hechos que condujeron al ataque de 1941.

“Le dije: ‘Papá, ve a ver esta película y dime cuánto de eso es cierto’, y él me dijo: ‘La mayor parte lo fue’. Fue realmente significativo. Y entonces empezó a explicar un poco más”, comentó.

Galle rescató a compañeros de un barco que se hundía durante una batalla en 1942

Galle fue reasignado al USS Northampton después del ataque a Pearl Harbor. Ese barco fue atacado el 30 de noviembre de 1942 por torpedos japoneses durante la Batalla de Tassafaronga.

Galle contó al Basin Herald que le ordenaron dejar cerrada una escotilla detrás de cuatro marineros que habrían quedado atrapados mientras el barco se hundía. El oficial se fue, pero Galle desobedeció la orden y abrió la escotilla. La cerró y la aseguró después de que los marineros escaparon.

“Él escuchó a esos muchachos golpeando el techo de la escotilla”, dijo Palmer. “Fue a abrirla, y el oficial de mayor rango pasó y le dijo: ‘No, déjala cerrada, porque no queremos que entre agua ahí, porque el barco podría hundirse’”.

Su padre le contó: “‘Yo estuve ahí. Se llama un compartimento de gobierno de emergencia’”, recordó Palmer. “‘Da mucho miedo, porque estás encerrado y no puedes salir desde ahí abajo. Tienen que dejarte salir por arriba’”.

El Northampton se hundió, y Galle y otros marineros pasaron más de un día a la deriva en balsas salvavidas antes de ser rescatados.

“Desde las cubiertas del USS Nevada hasta las batallas del Pacífico a bordo del USS Northampton y el USS Mobile, tu valentía bajo fuego y tu firme dedicación fueron extraordinarias”, escribió Kilby en su carta a Galle. “Ayudaste a salvar a compañeros de un buque que se hundía, fuiste testigo del lanzamiento de la incursión Doolittle y combatiste en 19 de 20 enfrentamientos navales del Pacífico”.

Asistió al servicio del 75to aniversario de Pearl Harbor en honor al USS Nevada

Galle asistió en diciembre de 2016 a un servicio por el 75to aniversario en Pearl Harbor para honrar y conmemorar al USS Nevada y a quienes sirvieron en él. Un total de 76 marineros e infantes de marina perdieron la vida como resultado de ese ataque, informó la Marina.

“Puedes cargar con tu odio toda la vida”, dijo Galle sobre el ataque durante el acto. “Hay que recordar que ellos tenían un líder que los desvió. Ahora estamos en paz y me siento tranquilo. No tengo ningún reparo. Todos somos buenas personas”.

Después de la guerra, Galle se casó y abrió un negocio de refrigeración y aire acondicionado en Grafton, Dakota del Norte. Luego se desempeñó como ingeniero civil en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y más tarde trabajó para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense. Se jubiló en la década de 1980.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.