Las autoridades están flexibilizando las restricciones sobre el servicio de agua en el Parque Nacional del Gran Cañón, lo que significa que los hoteles en el Borde Sur volverán a poder alojar a huéspedes durante la noche.

El famoso hotel El Tovar, junto con varios otros alojamientos, reabrirá el viernes, ahora que el parque ha alcanzado un hito en la restauración del agua tras las inundaciones de principios de este año.

Las inundaciones de finales de agosto causaron tres muertes, motivaron rescates y dañaron infraestructura clave, incluida una bomba de captación de agua y un tramo importante de una tubería de varias décadas de antigüedad que suministraba agua a millones de visitantes del Borde Sur y a unos 1.600 residentes de Grand Canyon Village.

En ese momento, los funcionarios indicaron que estaban a poco más de un mes de completar una modernización de más de 200 millones de dólares de la Transcanyon Waterline, de 20 kilómetros (12,5 millas) de longitud. Más inundaciones en septiembre dañaron las reparaciones temporales.

Aunque el alojamiento está reabriendo, los funcionarios del parque instan a los visitantes a ahorrar agua mientras continúa la restauración del sistema.

“Acciones sencillas, como ducharse por menos tiempo, cerrar los grifos cuando no se estén usando y evitar el uso innecesario de agua, ayudan a respaldar el sistema de agua del parque a medida que se reanudan las operaciones”, dice el anuncio.

Los servicios de alimentos y bebidas se reanudarán de manera gradual, según los funcionarios del parque.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.