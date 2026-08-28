Cómo ayudar tras inundaciones catastróficas en Nepal y Tíbet

Los equipos de rescate continúan buscando a cientos de personas desaparecidas a lo largo de la frontera entre Nepal y China tras las inundaciones catastróficas, al tiempo que organizaciones humanitarias se movilizan para ayudar a los sobrevivientes.

Cientos de personas han muerto o siguen desaparecidas después que un torrente mortal de agua y lodo, de varios pisos de altura, arrasara comunidades el miércoles tras el colapso de un glaciar.

El ejército nepalí utiliza helicópteros en las tareas de rescate de personas porque muchas carreteras y puentes fueron arrasados por las aguas.

Dan Hovey, vicepresidente de respuesta a emergencias de Direct Relief, que proporciona medicamentos y atención médica a zonas afectadas por desastres, señaló que su organización ya había preposicionado suministros de emergencia en Nepal para la próxima temporada del monzón. Esa preparación ha permitido a Direct Relief ayudar con rapidez durante estas inundaciones inesperadas.

“Nepal es un país muy propenso a los desastres", explicó Hovey. "En los índices de vulnerabilidad ante desastres, está entre los más altos: por sismos, inundaciones, sequías e incendios forestales”.

Además de los medicamentos y suministros que ya están en Nepal, Direct Relief preparaba más paquetes para enviar a Nepal el jueves, indicó Hovey, y añadió que nuevas donaciones permitirán a la organización sin fines de lucro brindar más apoyo en los próximos meses.

“Este va a ser un proceso de recuperación largo”, lamentó Hovey.

Las organizaciones que responden a la emergencia afirman que, por ahora, lo más necesario es donar dinero en efectivo para proporcionar a agencias locales y organizaciones sin fines de lucro financiamiento flexible que les permita continuar sus labores de ayuda.

A continuación, algunas organizaciones que están ayudando a quienes se encuentran en la frontera entre Nepal y China, incluidos grupos de Estados Unidos que colaboran desde el lugar de los hechos.

Organizaciones con sede en EEUU que ya operan en Nepal

All Hands & Hearts, la organización sin fines de lucro dedicada a la recuperación tras desastres, señala que actualmente está proporcionando ayuda de emergencia en Nepal, donde ha trabajado desde 2015 y planea continuar su labor de reconstrucción de escuelas y viviendas.

Catholic Relief Services, la agencia humanitaria internacional, se ha asociado con Caritas Nepal para proporcionar ayuda y servicios sociales, al tiempo que trabaja para desplegar sus propios equipos para apoyar las labores de socorro.

Global Giving, la organización sin fines de lucro de apoyo, ha lanzado el Fondo de Ayuda por Inundaciones en Nepal, con el que espera recaudar 1,5 millones de dólares para brindar financiamiento flexible para las labores de búsqueda y rescate y otras tareas de emergencia, así como para la reconstrucción de infraestructura y otros proyectos de recuperación.

Humanity & Inclusion, la organización internacional sin fines de lucro de asistencia a víctimas, afirma que ya está distribuyendo suministros de emergencia y brindando apoyo de rehabilitación dentro de hospitales locales.

Save the Children, la organización internacional sin fines de lucro, informa que está entregando kits de cocina, mosquiteros y mantas a 1.000 hogares de la región y coordinando con autoridades nacionales y locales para determinar cómo ampliar su respuesta.

World Central Kitchen, la organización humanitaria sin fines de lucro del chef José Andrés, indica que ya está alimentando a personas de la región a través de sus socios locales. Planea activar su red de distribución para llevar más alimentos a la zona afectada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.