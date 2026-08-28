Anuncian renovación de un amado hospital de Nueva Orleans golpeado por Katrina

En el caos provocado por el huracán Katrina, el Hospital Charity de Nueva Orleans se convirtió en escenario de angustia y heroísmo, donde los médicos se afanaban por mantener con vida a los pacientes sin electricidad ni equipos médicos en funcionamiento, mientras las aguas de la inundación los mantenían atrapados dentro de sus pasillos a oscuras durante días enteros.

El enorme hospital, un sitio emblemático de Nueva Orleans que durante mucho tiempo atendió a los residentes más vulnerables de la ciudad, fue clausurado después de que los últimos pacientes y el personal fueran rescatados en 2005. Ahora, mientras Luisiana conmemora el sábado el 21er aniversario de la tormenta, el edificio, dañado por el temporal y desocupado desde hace mucho tiempo, está al borde de una nueva vida.

Un sitio emblemático de Nueva Orleans se convertirá en un centro de investigación médica

La Universidad de Tulane anunció este verano que encabeza un esfuerzo de 500 millones de dólares para convertir el Hospital Charity en una instalación pionera de investigación médica, transformando el edificio art déco de la década de 1930 en un centro de innovación biomédica en el centro de la ciudad. Se espera que la construcción comience este otoño.

Los líderes locales han acogido el proyecto en una ciudad donde Katrina dejó huella en algunos hospitales de Nueva Orleans. Decenas de pacientes murieron en el antiguo Hospital Memorial, ahora conocido como el Ochsner Baptist Medical Center, después de que las aguas de la inundación los dejaran atrapados dentro en condiciones sofocantes y sin electricidad. Este mes, cuadrillas de demolición comenzaron a derribar otro complejo, el Lindy Boggs Medical Center, que había permanecido deteriorado y vacío durante más de 20 años tras Katrina.

Katrina, uno de los huracanes más mortíferos y destructivos en la historia de Estados Unidos, provocó la muerte de casi 1.400 personas en cinco estados y causó daños que se calculan en 200.000 millones de dólares, arrasando viviendas a lo largo de la cercana Costa del Golfo y anegando barrios enteros con inundaciones devastadoras.

Los dirigentes de Tulane sostienen que reactivar el emblemático edificio supone un gran avance para dejar atrás los días oscuros del huracán.

El Hospital Charity “reflejaba el tipo de compromiso de Nueva Orleans con la atención sanitaria de la comunidad”, afirmó presidente de Tulane, Michael Fitts. “Ahora se le está devolviendo la vida de una manera que mantiene ese mismo compromiso con la comunidad”.

Intentos anteriores de rescatar el edificio art déco no tuvieron éxito

Durante generaciones, el sistema del Hospital Charity sirvió como red de seguridad de Nueva Orleans, atendiendo a todos los pacientes independientemente de si tenían seguro médico. El edificio principal, de 93.000 metros cuadrados (1 millón de pies cuadrados), ha permanecido vacío desde Katrina. En las décadas transcurridas, diversas apuestas de remodelación se han quedado en la nada.

El hospital era administrado por la Universidad Estatal de Luisiana (LSU, por sus siglas en inglés), que determinó que Katrina dejó el edificio demasiado dañado como para reabrirlo, una evaluación que fue cuestionada por algunos miembros del personal del hospital e integrantes de la comunidad. En su lugar, la LSU utilizó fondos federales de ayuda por desastres para abrir un nuevo hospital.

Después de que Katrina tocara tierra en Luisiana, el fallo del sistema federal de diques de Nueva Orleans provocó inundaciones en cerca del 80% de la ciudad.

Un médico recorrió la ciudad en canoa para revisar a los pacientes del hospital

El doctor Lee Hamm, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane, recordó haber ido en canoa por la ciudad sumergida para comprobar el bienestar de los pacientes y del personal sanitario.

“En ese momento, todos mostraban un gran valor”, señaló Hamm. “La gente se dedicaba a hacer lo que tenía que hacer”.

Se prevé que el nuevo centro de investigación médica se complete en 2029.

Los planes incluyen ofrecer espacio para programas de medicina y salud pública como parte de lo que Fitts calificó como “la iniciativa más grande y significativa en la historia de Tulane”. Las nuevas instalaciones también incluirán laboratorios para cientos de investigadores, espacio para empresas emergentes biomédicas y aulas.

Hamm espera que el centro impulse avances médicos que beneficien a todo el sur de la región del Golfo.

Al anticipar un futuro nuevo y prometedor para el edificio del Hospital Charity, la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, calificó la remodelación como “un bienvenido paso adelante y una oportunidad para volver a dar un uso productivo a esta histórica propiedad”.

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Brook es integrante del cuerpo de Report for America para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.