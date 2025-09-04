Cifra de muertos palestinos supera los 64.000

Más de 64.000 palestinos han muerto en la guerra de casi dos años en la Franja de Gaza, dijeron el jueves funcionarios de salud, mientras Hamás e Israel reiteraron sus demandas incompatibles para poner fin a los combates.

Los hospitales locales informaron que los ataques israelíes mataron a 28 personas, en su mayoría mujeres y niños, durante la noche y hasta el jueves, mientras Israel continuaba con las etapas iniciales de su ofensiva en Ciudad de Gaza, afectada por la hambruna. En Cisjordania, un territorio ocupado por Israel, israelíes establecieron un nuevo asentamiento en una ciudad palestina, según un grupo de monitoreo.

Hamás emitió un comunicado el miércoles por la noche diciendo que estaba dispuesto a devolver a los 48 rehenes que aún mantiene —alrededor de 20 de ellos considerados vivos por Israel— a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero, la retirada de las fuerzas israelíes de toda Gaza, la apertura de los cruces fronterizos y el inicio del desafiante proceso de reconstrucción de Gaza.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desestimó la oferta como “propaganda” y dijo que la guerra continuaría hasta que todos los rehenes sean devueltos, Hamás sea desarmado e Israel tenga pleno control de seguridad del territorio, y que la administración civil sea delegada a otros.

Las conversaciones sobre un alto el fuego temporal que habría permitido la devolución de algunos rehenes se rompieron el mes pasado, cuando el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, se retiró, culpando a Hamás. El grupo armado aceptó posteriormente una propuesta que Hamás y mediadores árabes dijeron que era casi idéntica a una anterior aceptada por Israel, pero no ha habido indicios públicos de que las conversaciones se hayan reanudado.

Los últimos ataques ocurrieron mientras las tropas israelíes operaban en las afueras de la ciudad de Gaza, en las etapas iniciales de una ofensiva planificada para tomar la ciudad palestina más poblada, hogar de alrededor de 1 millón de personas, muchas de las cuales ya han sido desplazadas varias veces.

El Hospital Shifa en la ciudad de Gaza recibió 25 cuerpos, incluidos nueve niños y seis mujeres, después de que los ataques israelíes alcanzaran tiendas que albergaban a personas desplazadas, según los registros del hospital. Entre los muertos se encontraba un bebé de diez días. Otras tres personas murieron en el sur de Gaza, según el Hospital Nasser en Khan Younis.

No hubo comentarios inmediatos del Ejército israelí, que dice que solo ataca a milicianos y trata de evitar daños a civiles. Culpa a Hamás por las muertes de civiles, diciendo que los militantes están atrincherados en áreas densamente pobladas.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 64.231 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra. La última actualización incluye alrededor de 400 que se presumían desaparecidos pero cuyas muertes, dice, han sido confirmadas. No dice cuántos de los muertos en la guerra eran milicianos o civiles. Afirma que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. Sus cifras son consideradas una estimación confiable de las muertes en tiempos de guerra por agencias de la ONU y muchos expertos independientes. Israel las ha disputado sin proporcionar su propio recuento.

Los milicianos liderados por Hamás mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 personas en su ataque al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La mayoría han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos.

Israelíes establecen nuevo asentamiento en Cisjordania

Un grupo de vigilancia denunció que los israelíes han establecido un nuevo asentamiento en el corazón de la ciudad palestina de Hebrón, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel.

Peace Now (Paz Ahora) dice que colonos respaldados por el gobierno tomaron un edificio en una vía principal utilizada por los palestinos para acceder a la Ciudad Vieja, donde cientos de israelíes radicales ya viven en un asentamiento de décadas custodiado por tropas israelíes adyacente a hogares palestinos.

El gobierno israelí no ha comentado al respecto.

La Ciudad Vieja de Hebrón alberga un sitio venerado por judíos y musulmanes, donde se cree que están enterrados los patriarcas bíblicos Abraham, Isaac y Jacob, y sus esposas. A menudo ha sido escenario de violencia israelí-palestina.

Israel capturó Cisjordania, junto con Gaza y Jerusalén Este, en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos quieren los tres territorios para un futuro Estado y, junto con la mayoría de la comunidad internacional, consideran los asentamientos como ilegales y un obstáculo para la paz.

“El objetivo de establecer un asentamiento en el corazón de la casbah de Hebrón es apoderarse de nuevas áreas de la ciudad y desplazar a los palestinos de ellas, similar a lo que se hizo en el centro de la ciudad alrededor de los asentamientos existentes”, dijo Peace Now.

“El asentamiento en Hebrón es la cara más fea del control israelí en los territorios. En ningún otro lugar de Cisjordania el apartheid es tan flagrante”, afirmó la organización.

____

Kareem Chehayeb informó desde Beirut.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.