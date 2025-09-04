Empleados federales transgénero denuncian miedo y discriminación bajo Trump

Marc Seawright se enorgullecía de su trabajo en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, donde trabajó durante más de ocho años y más recientemente supervisó la política tecnológica para apoyar la misión de la agencia de combatir el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo.

Pero luego el presidente Donald Trump comenzó a atacar a las personas transgénero y no binarias a las pocas horas de regresar a la Casa Blanca al emitir una serie de órdenes ejecutivas, incluida una que declaraba la existencia de dos sexos inmutables. Se ordenó a Seawright desarrollar tecnología para eliminar cualquier mención de identidades LGBTQ+ de todos los materiales de divulgación de la comisión (conocida como EEOC po sus siglas en inglés), que se habían creado para ayudar a los empleadores a comprender sus obligaciones bajo la ley de derechos civiles.

De repente, su experiencia tecnológica "se estaba utilizando para perpetuar la discriminación contra personas como yo", declaró Seawright, de 41 años, quien se desempeñó como director de gobernanza y estrategia de la información de la EEOC antes de renunciar en junio, citando un ambiente de trabajo hostil. "Se volvió abrumador. Se sentía insuperable".

Veterano del Ejército con sede en San Francisco, Seawright es uno de los 10 empleados gubernamentales transgénero o de género inconforme en agencias federales que hablaron con The Associated Press sobre sus experiencias laborales desde que Trump recuperó el cargo, describiendo su miedo, dolor, frustración y angustia al trabajar para un empleador que rechaza su identidad, a menudo sin un camino claro para el recurso o el apoyo. Varios solicitaron anonimato por temor a represalias; algunos, incluido Seawright, han presentado quejas formales por discriminación.

Sus historias destacan una tendencia que, según los expertos, podría empeorar bajo nuevas políticas federales. Desde enero, la administración Trump ha revertido años de avances legales y políticos para los estadounidenses transgénero, desde eliminar la "ideología de género" en los sitios web gubernamentales hasta reinstaurar una prohibición a los miembros transgénero en el servicio militar.

'Un lugar inhóspito para los empleados transgénero que permanecen'

Incluso antes de que Trump recuperara la Casa Blanca, alrededor de tres de cada 10 adultos transgénero denunciaron haber sido tratados injustamente por su empleador en la contratación, el pago o la promoción debido a su orientación sexual o identidad de género, según el Centro de Investigación Pew.

La Casa Blanca y la EEOC declinaron responder a las acusaciones de que las políticas del presidente crearon un ambiente de trabajo hostil para los empleados federales transgénero. Pero su orden ejecutiva, que define el sexo como estrictamente masculino o femenino, establece que el propósito es proteger los espacios designados para mujeres y niñas.

"Los esfuerzos para erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar", dice la orden.

Independent Women, una organización sin fines de lucro que aboga por legislación que define el sexo como masculino y femenino, apoya la orden ejecutiva de Trump.

"Los derechos de las mujeres podrían desaparecer si los hombres pueden simplemente autoidentificarse en los espacios de mujeres", indicó la asesora legal principal de la organización, Beth Parlato.

Aunque el impacto de las políticas de la administración Trump ya ha sido sentido por muchos trabajadores federales transgénero, algunas de ellas aún se están desarrollando. Por ejemplo, a partir de 2026, los planes de seguro de salud federales ya no cubrirán la afirmación de género, con algunas excepciones, según un aviso del 15 de agosto.

Ese cambio significa que la especialista en contratos del Ejército Jadwiga Baranowski, de 32 años, puede continuar con su terapia de reemplazo hormonal, pero futuras cirugías o medicamentos para apoyar su transición no estarán cubiertos.

"Esto es completamente devastador", señaló la empleada federal transgénero con sede en Iowa a The AP. "Una de las cosas que me mantiene trabajando para el gobierno es la atención médica, así que no estoy segura de lo que esto significará para mí en el futuro".

Brad Sears, académico senior en el Instituto Williams de la Escuela de Derecho de UCLA, que investiga políticas que impactan a las personas LGBTQ+, señala "una iniciativa amplia y gubernamental para realmente borrar a las personas transgénero de la vida pública", incluidos los adultos en el lugar de trabajo.

"El lugar de trabajo federal es cada vez más un lugar inhóspito para los empleados transgénero que permanecen", sostuvo Sears.

En comparación con los trabajadores del sector privado, los empleados federales transgénero son especialmente vulnerables porque muchos, en última instancia, responden al presidente, apuntó Olivia Hunt, directora de política federal en Advocates for Trans Equality, que busca derechos legales y políticos para las personas transgénero en Estados Unidos.

"En ausencia de la capacidad de imponer su voluntad directamente a los empleadores en todo el país, esta administración va a usar las herramientas que tiene para atacar a las personas trans que están en estrecha proximidad a ellos, y eso incluye a los trabajadores federales", expresó Hunt.

Regla de los baños desata pelea legal

Después de servir como la primera soldado abiertamente transgénero en la Guardia Nacional de Illinois, LeAnne Withrow se retiró del ejército debido a una lesión y ahora trabaja en un rol civil federal ayudando a las familias militares a acceder a recursos. "Esta es mi manera de seguir contribuyendo y ser parte de esa comunidad", destacó.

Withrow visita arsenales en todo Illinois por su trabajo, a veces en áreas remotas. Pero la orden ejecutiva de Trump que instruye a las agencias a tomar "medidas apropiadas" para asegurar que los espacios íntimos "sean designados por sexo y no por identidad" creó un gran obstáculo para Withrow cuando sus supervisores le informaron que ya no se le permitía usar el baño de mujeres en el trabajo.

"No uso los espacios de hombres porque no me siento cómoda haciéndolo", expresó la mujer de 34 años. "Legalmente soy mujer, lo he sido durante años".

En lugares sin baños individuales, una simple pausa para ir al baño puede significar un viaje de ida y vuelta de 45 minutos a una gasolinera cercana o un McDonald's. "Es realmente degradante", afirmó. "Creo que es una verdadera pena que estemos poniendo estrés y barreras adicionales a las personas que solo están tratando de hacer un buen trabajo en nombre de los demás".

Representada por la ACLU, Withrow presentó en mayo una demanda colectiva impugnando la política de la administración Trump sobre la base de la discriminación sexual.

"Casi se siente como si estuviera diseñado para hacernos querer renunciar, para hacernos querer no estar aquí más", relató, describiendo cómo su entorno laboral actual ha evocado el miedo que experimentó bajo la política cambiante del ejército sobre si permitir que las tropas transgénero sirvan abiertamente. "Creo que para una población de porcentaje tan pequeño ser el objeto de tanto vitriolo y odio es bastante decepcionante".

Un portavoz de la Guardia Nacional de Illinois declinó comentar sobre la demanda pendiente, pero dijo que la agencia está "comprometida a tratar a todos nuestros empleados con dignidad y respeto". El Departamento de Defensa también declinó comentar, citando la política, pero afirmó su compromiso de hacer cumplir las leyes relevantes e implementar la orden ejecutiva de género.

Parlato de Independent Women dice que apoya acomodaciones como baños de ocupación individual para trabajadores con disforia de género.

"Lo entiendo y siento por ellos", aseguró. "Pero la visión general para nosotros es continuar protegiendo esos espacios privados para mujeres y niñas".

Elegir entre el deber y el bienestar

Seawright en la EEOC siente que sus habilidades estaban siendo utilizadas en contra de la misión de la agencia, no para apoyarla. Tras la orden ejecutiva de Trump, la presidenta interina de la EEOC, Andrea Lucas, republicana, rápidamente comenzó a remodelar agencia y, entre otras cosas, eliminó la "aplicación de pronombres" de la agencia, que permitía a los empleados mostrar sus pronombres en sus perfiles. Fue una herramienta que fue creada, y luego desmantelada, por Seawright.

Había pasado dos años desarrollando la aplicación para apoyar a un empleado no binario en la agencia, y dijo que fue tan exitosa que a menudo recibía consultas de otras agencias federales preguntando cómo emplearla para su propio personal.

"Que simplemente se retirara de manera sumaria sin ninguna de la reflexión y planificación que se dedicó a implementar la herramienta... eso se volvió realmente frustrante", destacó Seawright.

Su salud mental sufrió, y solicitó una licencia personal extendida poco después de completar el proyecto de eliminar referencias a la identidad de género. Cuando regresó a finales de febrero, la situación continuó deteriorándose. Seawright aseveró que recibió llamada tras llamada de otros empleados LGBTQ+ que se sentían inseguros en el trabajo, y alega que fue excluido de reuniones de liderazgo debido a su identidad de género. La EEOC declinó comentar sobre la acusación.

"Es frustrante porque año tras año, he entregado soluciones", manifestó. "Ahora he sido dejado de lado solo porque resulta que soy transgénero."

Contrató abogados en Katz Banks Kumin y presentó una queja formal por discriminación. En junio, Seawright renunció, citando "angustia significativa, ansiedad, depresión, insomnio, ira y tristeza" causados diariamente por las "acciones anti-transgénero" de Lucas.

Mientras tanto, Withrow todavía trabaja en su rol mientras navega por desafíos similares.

"Siento que al menos hay una amenaza implícita para las personas trans en el servicio federal", aseguró. "Simplemente continuaremos cumpliendo con los objetivos y enfocándonos en la misión, y esperamos que eso sea suficiente prueba de que pertenecemos".

La cobertura de mujeres en la fuerza laboral y el gobierno estatal de The Associated Press recibe apoyo financiero de Pivotal Ventures. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.