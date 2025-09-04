Republicanos buscan eliminar restricciones de perforación y minería en estados del oeste de EEUU

Los republicanos en el Congreso estadounidense están despejando el camino para los planes del presidente Donald Trump de expandir la minería y la perforación en tierras públicas con la eliminación de los límites al desarrollo energético en varios estados del oeste.

Los republicanos de la Cámara de Representantes revocaron el miércoles por la noche los planes de gestión de tierras adoptados en los últimos días de la administración del presidente Joe Biden que restringían el desarrollo en grandes áreas de Alaska, Montana y Dakota del Norte.

El objetivo de Biden era, en parte, reducir las emisiones que calientan el clima provenientes de la quema de combustibles fósiles. Con Trump, los republicanos están dejando de lado esas aspiraciones mientras abren más tierras de propiedad pública al desarrollo, con la esperanza de crear más empleos e ingresos.

“Este es un gran día para los estadounidenses en todo el país mientras continuamos nuestro trabajo para liberar nuestros recursos naturales, apoyar las economías y comunidades locales y fortalecer nuestra seguridad energética y nacional”, expresó el legislador republicano de Arkansas, Bruce Westerman, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la cámara baja.

El Senado, de mayoría republicana, aún debe aprobar cualquier iniciativa de la cámara baja, y algunos legisladores ya han expresado su apoyo.

En julio, la administración Trump anunció su intención de deshacer los planes de uso de tierras de la era Biden con el objetivo de abrir más áreas a la minería y el desarrollo. Eso podría llevar meses o incluso años a través del proceso habitual de elaboración de normas.

Por el contrario, una revocación del Congreso entraría en vigor rápidamente, preparando el escenario para que la administración ejecute propuestas pendientes para vender decenas de millones de toneladas de carbón bajo tierras públicas en Montana y Dakota del Norte.

En Alaska, los republicanos dijeron que la revocación del plan de la era Biden eliminaría las barreras para la perforación de petróleo y gas y un oleoducto en la región central de Yukón.

Los demócratas habían instado a rechazar las revocaciones, que se lograron utilizando un procedimiento conocido como la Ley de Revisión del Congreso que brinda a los legisladores la oportunidad de deshacer acciones tomadas en los últimos días de una presidencia.

Los votos del miércoles marcaron la primera vez que el Congreso ha utilizado la ley de revisión en un intento de anular un plan de uso de tierras, dijo el representante Joe Neguse, demócrata de Colorado.

“Los republicanos presiden una economía en la que todo se está volviendo más caro. ¿Su respuesta a todo esto? Más carbón”, comentó Neguse durante el debate sobre las medidas.

Un intento previo de los republicanos para abrir más tierras al desarrollo pedía la venta de más de 2 millones de acres (809.372 hectáreas) de tierras federales a estados u otras entidades. Esa propuesta, del senador republicano de Utah Mike Lee, fue excluida del gran proyecto de ley de recortes fiscales y de gastos del Partido Republicano después de una feroz oposición de algunos compañeros republicanos.

La Oficina de Administración de Tierras, que forma parte del Departamento del Interior, supervisa las tierras cubiertas por los planes de gestión en disputa.

El martes, la agencia de tierras anunció una propuesta por separado destinada a aumentar la minería y la perforación en los estados del oeste con poblaciones de urogallos mayores. Las poblaciones de estas aves terrestres han disminuido durante décadas debido a enfermedades y la pérdida de hábitat por el desarrollo energético, el pastoreo y los incendios forestales.

Funcionarios de la administración Biden propusieron límites al desarrollo y prohibiciones contra la minería para ayudar a proteger al urogallo. Sin embargo, el mandato de cuatro años del demócrata terminó antes de que muchas de esas medidas se finalizaran.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.