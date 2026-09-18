Cientos de miles de iraníes participan en la mayor muestra de resistencia desde inicio de la guerra

Cientos de miles de iraníes se manifestaban el viernes en una muestra de resistencia organizada por el gobierno tras meses de guerra y se comprometieron a tomar las armas en la mayor demostración de este tipo desde los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel en febrero.

El gobierno de Irán ha tratado de movilizar a la población y subrayar la unidad nacional, incluso mientras la economía se deteriora debido a un bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos del país y a nuevas sanciones de Washington destinadas a agravar las dificultades económicas de Teherán.

Las estimaciones sobre el número de personas que se ofrecieron voluntarias para recibir un entrenamiento militar limitado y defender el país, en una iniciativa llamada “Janfaday-e Iran” (“Quienes sacrifican sus vidas por Irán”), variaban. Marcharon por el centro de la capital ataviados con uniforme de combate y banderas, mientras los espectadores aplaudían.

Durante días, la prensa estatal ha instado a la población a sumarse a la campaña afirmando que el entrenamiento con fusiles de asalto comenzaría pronto. Los voluntarios formarían una capa adicional de seguridad para la poderosa fuerza paramilitar de la Guardia Revolucionaria y el Basij, una unidad formada íntegramente por voluntarios.

El jefe de la Guardia en Teherán, el general Hassan Hassanzadeh, declaró a la cadena estatal que más de 600.000 personas se habían inscrito para participar, y que se espera que más de un millón tomen parte en el entrenamiento. El viernes por la mañana, la televisora estimó que en las calles había más de 300.000 personas.

El nuevo jefe del Basij, Hossein Taeb, dijo en un discurso al inicio de la manifestación que los voluntarios estarán listos para una “defensa en toda regla” y que pronto habrá actos similares en otras ciudades.

Los nuevos reclutas harán que los enemigos de la República Islámica vivan una “pesadilla”, añadió Taeb, mientras el presidente, Masoud Pezeshkian, comandantes militares y otros altos cargos observaban el desfile.

Algunos participantes pisaron banderas de Estados Unidos e Israel. Otros corearon “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”.

“Estoy aquí para decirle a (presidente de Estados Unidos, Donald) Trump que nosotros, los iraníes, no tenemos miedo de sus amenazas contra nuestra patria", señaló Marzieh Afaghi, de 24 años, quien asistió al acto con su hijo pequeño y su esposo. "Nadie en la historia ha podido invadir Irán y quedarse”.

La manifestación fue también una ocasión para que Irán exhibiera sus equipos militares. Se mostraron baterías antiaéreas mientras integrantes femeninas de la Guardia, con pañuelos negros en la cabeza, se sentaban junto a ametralladoras montadas en camiones.

La Guardia mostró drones que se han empleado repetidamente contra barcos en el estrecho de Ormuz, la crucial vía marítima controlada por Teherán desde que comenzó la guerra. El bloqueo iraní ha afectado gravemente al envío de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico al resto del mundo.

Voluntarios podrían ayudar a sofocar futuras muestras de disidencia

Los actos del viernes también sugirieron que las figuras más conservadores del liderazgo iraní, como Taeb, estarán más preparados para reprimir cualquier futura manifestación contra la teocracia.

En enero, poco antes del inicio de la guerra, Irán registró algunas de las mayores protestas de su historia a nivel nacional, que comenzaron por la debilitada economía y derivaron en quejas más amplias. De acuerdo con activistas, la posterior represión dejó más de 7.000 muertos y decenas de miles de detenidos.

En mayo, funcionarios del gobierno dijeron que más de 30 millones de personas en Irán —cuya población ronda los 90 millones— se habían ofrecido como voluntarios mediante un formulario en línea o en concentraciones públicas para entregar sus vidas por la teocracia. The Associated Press no pudo confirmar la información de manera independiente.

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Karimi informó desde Teherán, Irán, y Anna desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.