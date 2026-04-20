Chicago cancela otra vez desfile del Cinco de Mayo por temor a redadas de ICE, según organizadores

Los organizadores del desfile anual del Cinco de Mayo de Chicago cancelaron el evento por segundo año consecutivo debido al temor generalizado en la comunidad frente a las políticas federales de control migratorio del gobierno de Trump.

La Cámara de Comercio de Cermak Road y Casa Puebla confirmó la decisión el domingo y explicó que el clima político actual, junto con el aumento de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, volvió inviable realizar la celebración en el suroeste de la ciudad, según informó ABC7 Chicago.

El histórico desfile, que suele celebrarse en la primera semana de mayo para conmemorar la herencia mexicana, sufrió varias interrupciones en la última década: estuvo suspendido entre 2018 y 2022 por la pandemia y por disputas con las autoridades municipales. Sin embargo, los organizadores atribuyeron la cancelación actual a las políticas del gobierno de Trump.

“Nuestra gente tiene miedo”, dijo Héctor Escobar, presidente de la Cámara de Comercio de Casa Puebla y Cermak Road, a ABC7 durante la cancelación inicial el año pasado. “Algunos ni siquiera quieren ir a trabajar, otros asumieron riesgos altos y, en este contexto, no hay mucho que celebrar”.

Desde la toma de posesión de Trump en 2025, Chicago se convirtió en un objetivo central de los esfuerzos federales de deportación.

open image in gallery Tras la investidura de 2025, Chicago se convirtió en una de las ciudades señaladas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para intensificar sus operativos. En ese contexto, el aumento de las deportaciones se expandió desde el barrio de Little Village hacia los suburbios cercanos, lo que a su vez incrementó la ansiedad dentro de la comunidad ( Getty )

El barrio de Little Village, donde estaba previsto el inicio del desfile, registró un aumento notable de la ansiedad entre residentes y comerciantes; además, Escobar señaló que la decisión respondió al riesgo de que los asistentes fueran detenidos durante concentraciones públicas.

La incertidumbre también afectó la viabilidad financiera del evento: el año pasado, casi la mitad de los patrocinadores retiró su apoyo y, aunque había fondos para realizarlo a menor escala, los organizadores insistieron en que la principal preocupación era la seguridad de los participantes, no el presupuesto.

open image in gallery El desfile atravesó una década difícil: permaneció suspendido entre 2018 y 2022 por la pandemia y desacuerdos con las autoridades municipales. Volvió de forma breve hace dos años, pero el regreso quedó marcado por problemas de seguridad y varios arrestos, luego de que la policía desviara el recorrido debido a hechos de violencia en la zona ( Getty )

En un comunicado por las festividades de 2026, Escobar reiteró que los desafíos que enfrenta la comunidad mexicana no disminuyeron.

“Esta decisión responde a los desafíos que nuestra comunidad mexicana sigue enfrentando bajo este gobierno”, señala el texto. “Muchas familias viven con temor e incertidumbre por el aumento de los controles migratorios y la amenaza constante de redadas. En este contexto, es comprensible que miembros de nuestra comunidad se hayan alejado de reuniones y celebraciones públicas”.

“No hay nada que celebrar”.

Los organizadores indicaron que parte de la comunidad empezó a retirarse de las celebraciones en toda la ciudad; aun así, el comunicado cerró con un mensaje de esperanza: la organización confía en un futuro en el que la comunidad pueda celebrar “de forma segura y con tranquilidad”.

Traducción de Leticia Zampedri