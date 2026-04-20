Chicago cancela otra vez desfile del Cinco de Mayo por temor a redadas de ICE, según organizadores
La amenaza de redadas migratorias llevó a que casi la mitad de los patrocinadores corporativos retirara su apoyo económico en 2025. Aun así, los organizadores del desfile en Chicago explicaron que podrían haber seguido adelante con un presupuesto más ajustado. Sin embargo, el factor decisivo fue otro: el riesgo para la comunidad
Los organizadores del desfile anual del Cinco de Mayo de Chicago cancelaron el evento por segundo año consecutivo debido al temor generalizado en la comunidad frente a las políticas federales de control migratorio del gobierno de Trump.
La Cámara de Comercio de Cermak Road y Casa Puebla confirmó la decisión el domingo y explicó que el clima político actual, junto con el aumento de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, volvió inviable realizar la celebración en el suroeste de la ciudad, según informó ABC7 Chicago.
El histórico desfile, que suele celebrarse en la primera semana de mayo para conmemorar la herencia mexicana, sufrió varias interrupciones en la última década: estuvo suspendido entre 2018 y 2022 por la pandemia y por disputas con las autoridades municipales. Sin embargo, los organizadores atribuyeron la cancelación actual a las políticas del gobierno de Trump.
“Nuestra gente tiene miedo”, dijo Héctor Escobar, presidente de la Cámara de Comercio de Casa Puebla y Cermak Road, a ABC7 durante la cancelación inicial el año pasado. “Algunos ni siquiera quieren ir a trabajar, otros asumieron riesgos altos y, en este contexto, no hay mucho que celebrar”.
Desde la toma de posesión de Trump en 2025, Chicago se convirtió en un objetivo central de los esfuerzos federales de deportación.
El barrio de Little Village, donde estaba previsto el inicio del desfile, registró un aumento notable de la ansiedad entre residentes y comerciantes; además, Escobar señaló que la decisión respondió al riesgo de que los asistentes fueran detenidos durante concentraciones públicas.
La incertidumbre también afectó la viabilidad financiera del evento: el año pasado, casi la mitad de los patrocinadores retiró su apoyo y, aunque había fondos para realizarlo a menor escala, los organizadores insistieron en que la principal preocupación era la seguridad de los participantes, no el presupuesto.
En un comunicado por las festividades de 2026, Escobar reiteró que los desafíos que enfrenta la comunidad mexicana no disminuyeron.
“Esta decisión responde a los desafíos que nuestra comunidad mexicana sigue enfrentando bajo este gobierno”, señala el texto. “Muchas familias viven con temor e incertidumbre por el aumento de los controles migratorios y la amenaza constante de redadas. En este contexto, es comprensible que miembros de nuestra comunidad se hayan alejado de reuniones y celebraciones públicas”.
“No hay nada que celebrar”.
Los organizadores indicaron que parte de la comunidad empezó a retirarse de las celebraciones en toda la ciudad; aun así, el comunicado cerró con un mensaje de esperanza: la organización confía en un futuro en el que la comunidad pueda celebrar “de forma segura y con tranquilidad”.
Traducción de Leticia Zampedri
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