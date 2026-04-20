Más de la mitad de los votantes registrados encuestados por la Universidad de Quinnipiac dijeron que culpan "en gran medida" al presidente Donald Trump por el reciente aumento de los precios de la gasolina .

En una encuesta realizada a 1.028 votantes registrados, aproximadamente el 51 por ciento de los encuestados dijo que el presidente es el principal responsable, mientras que el 14 por ciento dijo que culpa a Trump "en parte" de la fluctuación de los precios de la gasolina, que se ha atribuido en gran medida a las interrupciones en la producción de petróleo derivadas de la guerra con Irán.

A principios de este mes, el precio promedio nacional de un galón de gasolina regular superó los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022, según la AAA. Si bien Trump ha asegurado a los estadounidenses que los precios solo subirán temporalmente, el secretario de Energía, Chris Wright, se mostró inseguro de que los precios puedan bajar de los 3 dólares en un futuro próximo.

A pesar de que los precios se atribuyen directamente a la guerra, que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero con ataques coordinados contra Irán, la búsqueda de culpables se divide en gran medida según las líneas partidistas.

Mientras que el 91 por ciento de los votantes demócratas culpan "en gran medida" a Trump, solo el 9 por ciento de los votantes republicanos opinan lo mismo; por otro lado, el 53 por ciento de los votantes republicanos afirman no culpar a Trump en absoluto.

La mayoría de los votantes independientes afirman culpar a Trump "en gran medida" o "en cierta medida" del aumento de los precios de la gasolina.

Trump basó su campaña en la promesa de bajar los precios de la gasolina para los votantes " liberando la energía estadounidense ". El precio promedio nacional de la gasolina regular por galón rondaba los 2,81 dólares en enero; sin embargo, esto no duró mucho, ya que Trump lanzó ataques contra Irán y el país respondió con interrupciones en el estrecho de Ormuz.

Esta vía fluvial vital sirve de paso para aproximadamente entre el 20 y el 25 por ciento del petróleo y el gas natural licuado del mundo. La imposibilidad de transitar por ella ha generado temores de escasez de gas, lo que ha provocado un aumento en los precios mundiales del petróleo.

Independientemente de la opinión actual de los votantes, está claro que el precio de la gasolina es una de las principales preocupaciones de muchos estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

En una encuesta realizada en marzo por el Pew Research Center a 3.000 adultos, el 69 por ciento de los encuestados afirmó estar "extremadamente" o "muy" preocupado de que la guerra con Irán provocara un aumento en los precios del petróleo y el gas.

Si los precios de la gasolina se mantienen relativamente altos durante el verano y hasta el otoño, los votantes que votaron por Trump en 2024 podrían abandonar la plataforma republicana en las elecciones de mitad de mandato. Algunos legisladores republicanos temen por sus posibilidades de mantener a su partido en el poder.

El representante republicano Tom Barrett, de Michigan, declaró este mes al New York Times que los precios del petróleo bajarían una vez que terminara el conflicto.

“Espero que podamos resolver esto en las próximas semanas”, dijo Barrett. “Una vez que haya estabilidad en la región, los precios del petróleo y, por consiguiente, los de la gasolina bajarán, y los estadounidenses estarán más seguros porque habremos neutralizado a uno de nuestros enemigos más acérrimos”.

Pero no está claro cuánto tiempo podría tardar.

Inicialmente, Trump insistió en que la operación militar duraría solo de cuatro a cinco semanas, pero después de ocho semanas, ninguna de las partes ha podido ponerse de acuerdo sobre los términos de un acuerdo de paz que impida a Irán construir un arma nuclear y permita que el comercio mundial de petróleo se reanude sin interrupciones.

La mayoría de los votantes republicanos y demócratas coinciden en que es probable que el conflicto continúe durante meses, y el 36 por ciento de los encuestados por Quinnipac predice "meses" de guerra.

Aproximadamente el 13 por ciento de los votantes registrados dijeron que podría tardar "alrededor de un año", mientras que el 19 por ciento dijo que podría tardar incluso más de un año.