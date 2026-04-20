La Suprema Corte de EEUU escuchará caso de financiamiento público a escuelas católicas

La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó el lunes escuchar a escuelas católicas de preescolar que afirman que es inconstitucional excluirlas de un programa financiado por el estado de Colorado porque no admiten a niños de familias LGBTQ+.

En el más reciente caso sobre derechos religiosos ante el tribunal de mayoría conservadora, los magistrados escucharán a la parroquia católica St. Mary de Colorado y a la arquidiócesis de Denver, que cuentan con el respaldo de la administración Trump, que es republicana.

Las escuelas sostienen que Colorado está vulnerando sus derechos religiosos al impedirles participar en el programa universal de preescolar financiado con dinero de los contribuyentes debido a sus políticas de admisión basadas en la fe. Señalan que el estado ha permitido que otros preescolares den prioridad a niños con discapacidades o a quienes provienen de familias de bajos ingresos, por lo que también debería permitirse la admisión basada en creencias religiosas sobre el género y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El estado indicó que las escuelas religiosas pueden participar, pero deben cumplir las leyes contra la discriminación. Colorado afirmó que las decisiones relacionadas con ingresos y discapacidad se ajustan a esas normas. El programa fue creado mediante una iniciativa sometida a votación en 2020 y proporciona fondos públicos para el preescolar en escuelas seleccionadas por los padres.

Los demandantes están representados por el grupo Becket Fund for Religious Liberty, que celebró la decisión del alto tribunal de asumir el caso.

Nicholas Reaves, abogado principal de Becket, declaró: “La Corte Suprema ha sostenido repetidamente que los estados no pueden excluir a las familias de beneficios gubernamentales por su fe. Confiamos en que el tribunal dirá lo mismo aquí y pondrá fin a las reglas de Colorado de ‘no se aceptan católicos’”.

Como parte del caso, que se escuchará en otoño, el tribunal considerará acotar una decisión histórica de 1990 sobre el uso espiritual del peyote, un cactus que contiene un alucinógeno llamado mescalina. Esa opinión, escrita por el ícono conservador, el juez Antonin Scalia, determinó que las prácticas religiosas no crean exenciones frente a leyes de aplicación general.

Sin embargo, los magistrados rechazaron una petición de las escuelas, junto con una familia católica en Colorado, para revocar ese fallo.

En tiempos recientes, el alto tribunal ha respaldado otras denuncias de discriminación religiosa, al tiempo que ha adoptado una postura más escéptica respecto de los derechos LGBTQ+.

Los magistrados fallaron el mes pasado contra otra ley en Colorado que prohibía la “terapia de conversión” para niños LGBTQ+, después de que la medida fue impugnada por un consejero cristiano.

El año pasado, los magistrados determinaron que los padres con objeciones religiosas pueden retirar a sus hijos de lecciones en escuelas públicas de Maryland que usan libros de cuentos con temática LGBTQ+. En 2022, el tribunal concluyó que un entrenador de fútbol americano de secundaria que se arrodillaba y rezaba en el campo después de los partidos estaba protegido por la Constitución.

No obstante, el tribunal quedó empatado respecto de un plan para establecer una escuela chárter católica financiada con fondos públicos, después de que la jueza Amy Coney Barrett se recusó del caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.