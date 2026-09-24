Ocho marineros intentaron suicidarse en grupo de atribulado portaaviones de EEUU

Ocho marineros intentaron suicidarse mientras estaban desplegados con el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, que pasó un tiempo ininterrumpido récord en el mar apoyando la guerra con Irán, informó esta semana el principal líder civil de la Marina.

El secretario interino de la Marina, Hung Cao, proporcionó la información a la senadora Kirsten Gillibrand en una carta fechada el martes, después de que la demócrata de Nueva York preguntara el mes pasado por la tripulación de miles de integrantes del grupo naval. El despliegue prolongado del Lincoln atrajo la atención del país tras reportes de estrés en la tripulación y mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.

Gillibrand preguntó a Cao específicamente si había habido suicidios.

“No ha habido suicidios a bordo durante este despliegue”, escribió Cao en la carta, obtenida por The Associated Press y reportada antes por CNN. “Desde el inicio del despliegue del LINCOLN, ha habido un total de ocho intentos de suicidio en todo el grupo de ataque; esta cifra incluye a la tripulación del LINCOLN y a marineros del ala aérea del portaaviones, del estado mayor del grupo de ataque y del escuadrón de destructores, de los destructores de escolta y de todos los escuadrones de aviación embarcados”.

El presidente Donald Trump había minimizado los reportes sobre las condiciones en el Lincoln, que salió de su puerto base en San Diego en noviembre, llegó a Oriente Medio en enero para apoyar operaciones relacionadas con Irán y pasó un tiempo ininterrumpido récord en el mar de más de 260 días.

El portaaviones y algunos de los buques que lo apoyan hicieron escala en Tailandia a inicios de septiembre, de camino de regreso a California. El comandante del Lincoln, el capitán Dan Keeler, señaló entonces que el buque se dirigirá a casa pronto, pero podría hacer más paradas para reabastecimiento. Rechazó comentar la fecha exacta en que la flota regresará a territorio norteamericano.

El mes pasado, Trump calificó los casi nueve meses en el mar que soportaron los marineros como “un buen período de tiempo”, pero añadió que “a lo largo de los años, los hemos tenido allá afuera mucho más tiempo”.

Trump comentó a periodistas en agosto que habló con un almirante retirado que relató haber estado en barcos durante “mucho más tiempo”. Trump indicó que el almirante le aseguró que el Lincoln está “bellamente mantenido y bellamente cuidado”. Trump no identificó al almirante.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también ha dicho que las condiciones en el Lincoln han sido “completamente tergiversadas”.

Gillibrand arremetió contra ambos en un comunicado difundido esta semana en respuesta a la carta de Cao.

“Lo que Trump y el secretario Hegseth desestimaron como ‘noticias falsas’ resultó ser condiciones graves y en deterioro para nuestros miembros del servicio”, manifestó.

“Nuestras tropas y sus familias hacen sacrificios inmensos todos los días, y aun así el presidente los desestimó con un irrespeto abierto”, expresó Gillibrand. “Que esta administración pueda encontrar interminables dólares de los contribuyentes para bombas, salones de baile y multimillonarios, pero no pueda cuidar de nuestros miembros del servicio, es completamente inaceptable”.

Los despliegues prolongados suelen afectar a los militares y aumentan la presión sobre el buque y su equipo. La Marina sigue haciendo cumplir un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, y la administración Trump no ha ofrecido claridad sobre cómo pretende poner fin a la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.