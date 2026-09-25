León reitera la necesidad de que la prensa cubra a figuras públicas ante pregunta por veto de Trump

El papa dijo el viernes a reporteros que eran bienvenidos a cubrir su viaje a Francia, al tiempo que respondía al intento del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impedir que algunos medios ingresen a la Casa Blanca y reafirmó la importancia de que los periodistas cubran la actividad de las figuras públicas.

León XIV habló durante su viaje a Francia al inicio de una visita de cuatro días. Al ser preguntado por un periodista de la televisora CNN sobre el intento de Trump de impedir el acceso de su medio y de otros reporteros, el pontífice señaló que la prensa era bienvenida en su avión.

“Me alegra mucho que aquí sean todos bienvenidos”, manifestó.

CNN, MS NOW y Politico regresaron a la Casa Blanca el jueves después de que un juez suspendió temporalmente el veto de Trump, pero el extraordinario enfrentamiento entre el mandatario republicano y la prensa cuya cobertura no le gusta continuó.

En una jornada de gran repercusión debido a la visita del presidente de China, Xi Jinping. a Washington y a la cena de Estado en su honor, ninguna gran cadena estadounidense ofreció una cobertura en vivo, y tanto CNN como MS NOW dijeron que a sus periodistas se les negó el acceso a la llegada de Xi a la cena de Estado.

León también se disculpó por haber perdido una ocasión para hablar con la prensa la última vez que viajó al extranjero, cuando su vuelo chárter de Iberia se averió en el archipiélago español de las Canarias y regresó a Roma solo en el avión privado del rey Felipe VI, lo que impidió su tradicional conferencia de prensa a bordo con los reporteros.

El pontífice dijo a los reporteros que viajaban con él el viernes que no tuvo “nada que ver” con la decisión de aceptar la oferta del monarca para volver a Italia. Más de 70 periodistas y la delegación del Vaticano esperaron durante varias horas en el aeropuerto de Tenerife a que llegara un avión de reemplazo.

León abordó la decepción de los medios de comunicación cuando fue a la parte trasera del avión para saludar a los reporteros.

“Me gustaría hacer una mención especial a aquellos de ustedes que viajaban conmigo cuando regresamos a Roma desde España”, manifestó. “Quiero disculparme personalmente por un incidente, con el que no tuve nada que ver, pero que sé que dejó a varios de ustedes descontentos con el hecho de que no pudiéramos compartir el vuelo de regreso a Roma”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.