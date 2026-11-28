La salud de la economía de Estados Unidos será examinada desde varios ángulos esta semana con las últimas actualizaciones sobre empleo, industria y confianza del consumidor.

Los reportes figuran entre las últimas actualizaciones económicas del año, al tiempo que los hogares, las empresas y los responsables de política pública lidian con una inflación obstinadamente alta. Los precios elevados de todo, desde los comestibles hasta la ropa, han estado presionando los presupuestos de los hogares y a las empresas. Los implacables aumentos de precios también han proyectado una nube de incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento de una amplia gama de industrias, al tiempo que vuelven a la gente cada vez más cautelosa respecto al gasto y el empleo.

A continuación, un vistazo a algunos de los informes clave que se conocerán en la semana que viene.

Mercado laboral sigue siendo punto fuerte en una economía que lucha con la inflación

Se espera que varias actualizaciones sobre el mercado laboral esta semana muestren que las empresas todavía están contratando y que el desempleo se mantiene bajo.

Estados Unidos publicará el martes su Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) de octubre, que aportará detalles sobre vacantes y despidos en una amplia gama de sectores, incluidos salud, comercio minorista y manufactura. La más reciente actualización mostró un aumento de las ofertas de empleo en septiembre. La contratación ha sido constante, aunque lenta, durante años, pero los despidos también han sido históricamente bajos.

La actualización semanal de las solicitudes de subsidio por desempleo, que sirve como indicador indirecto de los despidos, se publicará el jueves. Las actualizaciones semanales a lo largo del año han mostrado de manera consistente que los despidos continúan en niveles históricamente bajos. Los economistas siguen de cerca las cifras semanales porque pueden ser una señal de hacia dónde se dirige el mercado laboral.

El informe mensual, seguido muy de cerca, se publicará el viernes y ofrecerá detalles sobre las contrataciones realizadas por los empleadores durante noviembre en una variedad de industrias y sectores. Los reportes mensuales han mostrado un mercado laboral general resistente, que también está dando señales de debilitamiento. El crecimiento del empleo ha sido modesto durante 2026 y los economistas lo han descrito como un entorno de “poca contratación y pocos despidos”, en el que los empleadores son reacios a prescindir de los trabajadores actuales, pero tampoco tienen prisa por contratar a nuevos.

Expansión económica continúa, pese a presión de una inflación implacable

Se espera que los reportes mensuales del Instituto de Gestión de Suministros muestren que los sectores manufacturero y de servicios de la economía siguieron creciendo en noviembre. El informe de manufactura se publicará el martes y el informe sobre el sector de servicios, de mayor influencia económica, se difundirá el jueves.

Los reportes incluyen comentarios de las empresas sobre las condiciones que enfrentan, y los mayores costos han dominado sus preocupaciones. El informe del sector servicios es motivo de especial atención para economistas y Wall Street. El sector incluye salud, transporte, hoteles y restaurantes. Representa la mayor parte de la actividad económica en Estados Unidos.

Constante presión de la inflación desalienta a consumidores

La Universidad de Michigan publicará el viernes su lectura inicial de diciembre de su encuesta de confianza del consumidor, y se espera que vuelva a destacar el pesimismo persistente sobre la economía. Encuestas recientes han mostrado que los hogares están preocupados por el impacto de la inflación en sus presupuestos y en su capacidad para planificar el futuro.

Los altos precios en las gasolineras han estado detrás de buena parte del repunte de la inflación. Los precios han ido cediendo, pese a que la guerra en curso de Estados Unidos con Irán sigue restringiendo el suministro mundial de petróleo. La baja en los precios de la gasolina ha aliviado parte de la presión sobre los consumidores, lo que ha contribuido a impulsar un salto en la más reciente encuesta de confianza del consumidor del grupo empresarial The Conference Board.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.