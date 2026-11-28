Los resultados preliminares de laboratorio indican que la detonación controlada de cinco toneladas de peligroso azida de plomo en el sureste de Iowa no ha provocado un aumento de ese metal pesado en los cuerpos de agua que abastecen de agua potable a la zona, informó el sábado la agencia ambiental de Estados Unidos.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dio a conocer los resultados de las pruebas de muestreo realizadas luego que el Ejército de Estados Unidos detonara en Iowa una reserva envejecida de azida de plomo.

La EPA indicó que unas 300 personas participaron el jueves en la toma de muestras en escuelas, parques infantiles, iglesias y viviendas de toda la región. Se tomaron más de 1.500 muestras de aire, agua, suelo y polvo antes de la detonación y, después, cientos de muestras, incluidas de viviendas, parques y agua potable.

“La EPA monitoreó la presencia de plomo en el aire durante 30 horas consecutivas tras la detonación controlada utilizando los sistemas de monitoreo de aire Xact", señaló la EPA en una publicación en X. "Seguiremos proporcionando actualizaciones en los próximos días a medida que nuevos resultados de laboratorio de más de 3.200 muestras de aire, suelo, polvo y agua... regresen y sean validados”.

El plomo es un metal pesado especialmente peligroso para los niños y las mujeres embarazadas. El Ejército ha sostenido que la opción más segura era detonar la reserva de inmediato porque se estaba degradando y podría explotar de manera incontrolada en cualquier momento a medida que el clima se volviera más frío.

Pero la detonación ha generado una preocupación generalizada por una posible contaminación ambiental, así como cuestionamientos sobre cómo y cuándo el gobierno federal comunicó sus planes.

Residentes y algunos funcionarios electos han criticado al Ejército por no haber sido más transparente y no haber dado un aviso más extenso cuando determinó por primera vez que la reserva era inestable.

Los habitantes del diminuto pueblo de Middletown, donde se almacenaba la reserva del Ejército, conocían los planes, pero pocos más lo sabían, y las advertencias en gran medida no llegaron a calar entre los funcionarios electos y la población en general hasta días antes de la detonación prevista.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.