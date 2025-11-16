Stay up to date with notifications from The Independent

Senador demócrata de Pensilvania regresa a casa tras caída que lo llevó al hospital

AP Noticias
Domingo, 16 de noviembre de 2025 12:43 EST
EEUU FETTERMAN
EEUU FETTERMAN (AP)

El senador demócrata John Fetterman afirma que ha regresado a casa con su familia en Pensilvania después de haber sido hospitalizado debido a un episodio de fibrilación ventricular que le causó mareos y una caída durante una caminata matutina el jueves.

Fetterman publicó una foto el sábado en X que mostraba las secuelas en su nariz y frente, diciendo: "20 puntos de sutura después y una recuperación completa, estoy de vuelta en casa" con su esposa, Gisele, y sus hijos.

El sonriente Fetterman también expresó su gratitud hacia el equipo médico en Pittsburgh que "me volvió a armar".

"Nos vemos de nuevo en DC", concluyó.

La fibrilación ventricular es la forma más grave de latido cardíaco anormal y puede llevar a un paro cardíaco —cuando el corazón deja de latir repentinamente— y a una muerte cardíaca súbita, según la Asociación Estadounidense de Cadiología.

La fibrilación ventricular ocurre en las cámaras inferiores del corazón, y la asociación señala que sus causas incluyen la miocardiopatía, con la que Fetterman fue diagnosticado en 2022. La miocardiopatía puede impedir el flujo sanguíneo y potencialmente causar latidos cardíacos tan irregulares que pueden ser fatales.

Fetterman, de 56 años, reveló que fue diagnosticado con miocardiopatía y otro tipo de latido cardíaco anormal, fibrilación auricular, después de haber sufrido un derrame cerebral durante su campaña de 2022.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

