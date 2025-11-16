Republicanos niegan que haya problemas económicos y minimizan derrotas electorales

Casi dos semanas después de que los republicanos sufrieran una dura derrota en las elecciones en Georgia, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia, muchos líderes del partido insisten en que no hay problema con las políticas del gobierno, su mensaje o el liderazgo del presidente Donald Trump.

Trump afirma que los demócratas y los medios están engañando a los votantes que están preocupados por los altos costos y la economía. Los funcionarios republicanos que buscan evitar otra derrota en las elecciones de mitad de período del próximo otoño están alentando a los candidatos a abrazar completamente al presidente y hablar más sobre sus logros.

Eso se desprende de una serie de conversaciones privadas, sesiones informativas y la retórica de los principales funcionarios republicanos en todo Washington después de las pérdidas de su partido el 4 de noviembre. Su evaluación destaca hasta qué punto el destino del Partido Republicano está ligado a Trump, un presidente con mandato limitado que insiste en que la economía bajo su supervisión nunca ha sido más fuerte.

Eso es incluso cuando un número creciente de votantes reportan que la realidad de sus vidas sí está empañada por problemas económicos.

A pesar de ello con pocas excepciones, los republicanos son reacios a contradecir al mandatario.

"Los republicanos están entrando al próximo año más unidos detrás del presidente Trump que nunca antes", aseguró Kiersten Pels, portavoz del Comité Nacional Republicano.

"El partido está completamente alineado detrás de su agenda de Estados Unidos Primero y los resultados que está entregando para el pueblo. Las políticas del presidente Trump son populares, él impulsa la participación, y estar con él es el camino más fuerte hacia la victoria", añadió.

Sin embargo, la aprobación de Trump es similar a la de los expresidentes Barack Obama, un demócrata, y George W. Bush, un republicano, en el mismo punto de sus mandatos. Sus partidos sufrieron grandes pérdidas en las elecciones de mitad de período.

Trump insiste en que no hay un problema de asequibilidad

Desde las elecciones, la Casa Blanca discretamente ha decidido cambiar su mensaje para centrarse más en la asequibilidad.

Gran parte del primer año del segundo mandato de Trump ha estado dominado por sus guerras comerciales, su represión de la inmigración ilegal, su decisión de enviar la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses y el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos.

Trump ha hablado más sobre la asequibilidad en los días desde las elecciones. El viernes, redujo los aranceles sobre la carne de res y otros productos que los consumidores dicen que cuestan demasiado. Pero el mensaje principal de Trump es que la economía es mejor y los precios al consumidor son más bajos de lo que informan los medios. Es el mismo mensaje que el presidente demócrata Joe Biden y sus aliados pasaron años promoviendo, con poco éxito.

En una publicación en redes sociales el viernes, Trump dijo que los costos están "cayendo en picada".

"La asequibilidad es una mentira cuando la usan los demócratas. Es un completo ENGAÑO", escribió Trump. "¡Los costos de Acción de Gracias son un 25% más bajos este año que el pasado, bajo el Corrupto Joe! ¡Somos el Partido de la Asequibilidad!"

Unos días antes, en Fox News, afirmó: "Tenemos la mejor economía de la historia".

Los números de Trump sobre el costo de las cenas de Acción de Gracias no son reales. Los precios de los comestibles en realidad son un 2,7% más altos de lo que eran en 2024.

Las preocupaciones económicas fueron la preocupación dominante para los votantes en las elecciones de este mes, según la Encuesta de Votantes de AP.

El estratega republicano Doug Heye declaró que el enfoque de Trump no es necesariamente útil para el Partido Republicano o sus candidatos, que ya enfrentan un entorno político difícil en 2026 cuando los votantes decidirán el equilibrio de poder en el Congreso. Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca sufre pérdidas significativas en las elecciones no presidenciales.

"Los republicanos necesitan transmitir a los votantes que entienden por lo que están pasando y que están tratando de solucionarlo", dijo Heye. "Eso puede ser difícil cuando el presidente literalmente rompe partes de la Casa Blanca, lo que distrae tanto a Washington como a los medios".

"Los candidatos no pueden permitirse el lujo de distraerse", agregó Heye. "Como vimos en las elecciones recientes, especialmente en Virginia, si no estás hablando de lo que los votantes están hablando, te ignorarán".

Una perspectiva desde unas elecciones para gobernador

La realidad fuera de Washington sugiere que no todos los candidatos republicanos comparten la perspectiva de Trump.

La representante de Nueva York Elise Stefanik, una republicana que comenzó una campaña para gobernadora la semana pasada, indicó que no hay duda sobre el tema principal para sus electores: la economía. También minimizó el enfoque de su partido en las prioridades culturales conservadoras, incluidos los atletas transgénero, que fue un enfoque principal republicano en la reciente carrera para gobernador de Virginia.

"Ciertamente apoyo los deportes femeninos y de niñas y protegerlos, pero como ves en todos nuestros mensajes, estamos enfocados en los temas principales, que cada conversación con los votantes trata sobre los altos impuestos y el gasto, la falta de asequibilidad", dijo Stefanik a The Associated Press.

Ofreció una perspectiva matizada sobre el liderazgo de Trump, sin querer criticar ninguna de sus políticas principales o decisiones de gobierno, pero tampoco dispuesta a decir que su partido está completamente unificado detrás de él.

"Mi sensación es que nuestro partido está completamente unido detrás de destituir a Kathy Hochul", señaló Stefanik sobre la gobernadora demócrata de Nueva York, cuando se le preguntó sobre el apoyo de su partido a Trump. "Estoy enfocada en entregar resultados para los neoyorquinos y poner a los neoyorquinos primero".

Aunque Stefanik sostuvo que es importante que el gobernador tenga "una relación de trabajo efectiva" con Trump, se negó a decir si apoyaría el envío de la Guardia Nacional a la ciudad de Nueva York, como ha amenazado Trump. "No sería necesario si hubiera un gobernador republicano", dijo.

Los comentarios de Stefanik reflejan el desafío que enfrentan los candidatos republicanos que se postulan en un terreno político desafiante.

La retórica oficial

El Comité Nacional Republicano, que sirve como el brazo político de la Casa Blanca de Trump, emitió una serie de puntos de discusión que desestiman las recientes pérdidas electorales, calificándolas como típicas en estados donde los demócratas dominan de todas maneras.

Los puntos de discusión, obtenidos por The Associated Press, ignoran las pérdidas republicanas en Georgia y Pensilvania. También exageran la fuerza política de Trump, afirmando que es más popular que Obama y Bush en el mismo momento de sus mandatos.

La afirmación ha sido repetida en los medios conservadores en los últimos días.

Un análisis de encuestas de AP encuentra que la aprobación de Trump no es más alta que la de Obama o Bush en un punto similar de sus segundos mandatos.

La aprobación de Trump, en un 36% en una encuesta de noviembre realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de AP-NORC, es ligeramente más alta de lo que era en este punto de su primer mandato. Pero tanto Obama como Bush tenían índices de aprobación en los bajos 40 en este punto de sus segundos mandatos, según las encuestas de Gallup, que es similar a donde Trump se ubicó en la última encuesta de aprobación de Gallup en octubre.

Para Obama y Bush, sus partidos sufrieron grandes pérdidas en las elecciones de mitad de período que siguieron.

Sin embargo, el mensaje republicano elaborado por el equipo de Trump redobla el apoyo al presidente y sus políticas.

Las recientes elecciones "no fueron un referéndum sobre el presidente Trump, los republicanos en el Congreso o la Agenda MAGA", afirman los puntos de discusión del RNC. Para ganar en 2026, "los votantes de 'Make America Great Again' necesitarán presentarse en las urnas; el presidente Trump y los republicanos van a hacer que eso suceda".

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Will Weissert y Amelia Thomson DeVeaux en Washington.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.