Una avioneta que se estrelló contra el rascacielos más alto de Pekín, China, la semana pasada, también estuvo muy cerca de un avión de pasajeros de Hainan Airlines y obligó a al menos dos vuelos comerciales a abortar sus aterrizajes, según revelan nuevos datos de seguimiento.

El incidente planteó nuevas preguntas sobre cómo un avión monomotor pudo penetrar en uno de los espacios aéreos más controlados del mundo.

El avión deportivo biplaza Sunward SA 60L Aurora impactó contra la Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun, alrededor de las 5:55 p. m. hora local del 26 de junio, provocando que grandes trozos de escombros y restos del avión cayeran a las calles durante la hora punta de la tarde. El piloto, que volaba solo, falleció. Trece personas resultaron heridas.

Los datos de seguimiento de Flightradar24, publicados inicialmente por la agencia Bloomberg, mostraron que el avión descontrolado se dirigía directamente hacia la trayectoria de un Airbus A330 de Hainan Airlines que volaba desde la ciudad de Urumchi al aeropuerto internacional de Pekín Capital, uno de los más transitados de China, con despegues o aterrizajes que se producen aproximadamente cada 30 segundos.

El avión de pasajeros abortó su descenso y ascendió bruscamente desde unos 990 m hasta 2.790 m en un lapso de seis minutos, desviándose de su trayectoria de vuelo. Las dos aeronaves se acercaron a tan solo 457 m una de la otra, muy cerca de la separación vertical estándar de 305 m requerida para aeronaves en aproximación.

No quedó claro de inmediato si la tripulación de Hainan Airlines había recibido instrucciones del control de tráfico aéreo para abortar la aproximación o si el sistema anticolisión de la aeronave había activado una advertencia.

The Independent se ha puesto en contacto con la aerolínea para obtener declaraciones al respecto.

La policía vigila los alrededores de la Torre CITIC en Pekín ( AFP/Getty )

Al menos dos aeronaves se vieron obligadas a abortar su aterrizaje y varios vuelos se vieron interrumpidos cuando los controladores de tráfico aéreo ordenaron a los aviones que cambiaran sus rutas de aterrizaje del sur al norte.

El avión accidentado, un Sunward SA 60L Aurora de fabricación nacional propiedad de una empresa local de aviación general, despegó del aeropuerto Shifosi de Pekín y siguió una trayectoria de vuelo muy desviada antes de estrellarse contra el edificio.

Según la normativa china, todos los vuelos, incluida la aviación general, deben ser aprobados con antelación, y los operadores deben presentar planes de vuelo detallados antes de las 3:00 p. m. del día anterior al despegue. Además, en general, está prohibido sobrevolar zonas urbanas.

El mes pasado, Pekín promulgó unas estrictas regulaciones para prohibir de facto los vuelos recreativos informales y el uso de drones de consumo.

La Torre CITIC alberga al conglomerado estatal CITIC Group y al gigante tecnológico Alibaba. Goza de una ubicación privilegiada en la capital, con embajadas en las cercanías, así como las oficinas en China del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

“Sin conocer muchos detalles, el incidente pone de manifiesto una deficiencia en la capacidad de las autoridades de aviación y defensa para prevenir un incidente de este tipo, ya sea intencional o no”, declaró a Reuters Keith Tonkin, director general de la consultora australiana Aviation Projects.

Se eliminó activamente cualquier comentario sobre el accidente en las redes sociales chinas, y la policía pidió a los transeúntes que fotografiaron o grabaron la escena que borraran las imágenes de sus teléfonos.

Hasta el martes, los medios de comunicación nacionales, como Xinhua y la Televisión Central de China, no habían informado sobre el incidente. El Gobierno del distrito de Chaoyang confirmó el accidente en un breve comunicado publicado en la plataforma WeChat el sábado, describiéndolo como la colisión de una avioneta deportiva ligera monomotor de dos plazas con un edificio de gran altura, sin mencionar ni el edificio ni al piloto.

Según informó Bloomberg, China suspendió temporalmente los vuelos de avionetas mientras investigaba el accidente.

La prohibición se extendió rápidamente por el incipiente sector de la aviación a baja altitud del país. Beijing Capital Helicopter declaró a Reuters que se había producido una suspensión a nivel nacional debido al incidente de seguridad en Pekín, y añadió que desconocía cuándo se reanudarían los servicios. Qingdao Hengyi General Aviation también suspendió sus servicios citando las medidas de control.

El accidente se produce en un momento en que China promueve activamente su “economía de baja altitud”, que abarca servicios tripulados y no tripulados a bajas alturas, como una industria estratégica de crecimiento nacional, y la Administración de Aviación Civil prevé que se expanda hasta convertirse en un mercado de 515.000 millones de dólares para 2035.

Tonkin afirmó que el incidente “sin duda [daría] lugar a una consideración aún más cuidadosa de cómo aprovechar el valor de la economía de baja altitud, al tiempo que se gestiona el riesgo, bajo pero real, de que una aeronave, ya sea intencionada o accidentalmente, choque contra un edificio u otra infraestructura de alto valor”.

Traducción de Sara Pignatiello