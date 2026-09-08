Mamdani acusa a funcionarios de “mentir” sobre la contaminación en la Zona Cero tras el 11-S

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó el martes más de 170.000 páginas de documentos internos que demuestran que los funcionarios engañaron a la población sobre la seguridad del aire en los alrededores de la Zona Cero tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.

“La gente enfermó porque los líderes en los que confiaban les mintieron y les dijeron que podían respirar aire tóxico sin peligro”, dijo Mamdani durante una conferencia de prensa, según CNN.

Esta medida se produjo pocos días antes de que Estados Unidos conmemorara el 25.º aniversario de los secuestros de aviones por parte de Al Qaeda, que causaron la muerte de casi 3.000 personas cuando aviones de pasajeros derribaron las Torres Gemelas del World Trade Center, dañaron el Pentágono y se estrellaron cerca de Shanksville, Pensilvania.

El comediante y activista Jon Stewart, un firme defensor de los socorristas que enfermaron mientras buscaban restos en la Zona Cero, también habló en la conferencia de prensa de Mamdani en el Ayuntamiento.

“Había veneno en el aire, en el suelo, en los alféizares de las ventanas, en los aires acondicionados, en las mascotas y en la ropa, y permaneció allí durante meses”, dijo. “Todo el mundo lo sabía. Ahora está muy claro que la ciudad también lo sabía”.

open image in gallery El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acompañado por el actor y activista Jon Stewart, habla durante una conferencia de prensa sobre la publicación de documentos relacionados con la calidad del aire en la Zona Cero tras los atentados del 11-S, el martes 8 de septiembre de 2026 ( Reuters )

Entre los principales hallazgos de los documentos, revisados por The New York Times antes del anuncio del martes, se encuentran los siguientes:

Mediciones realizadas por agencias municipales, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y laboratorios privados detectaron niveles de amianto y otros contaminantes por encima de los límites aceptables en el polvo y el aire de una zona del bajo Manhattan.

Un borrador elaborado con datos recopilados por el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad (DEP) identificaba distintos puntos del bajo Manhattan donde las muestras de polvo contenían niveles peligrosos de amianto en los días posteriores al 11-S.

Una auditoría realizada en noviembre de 2011 por una empresa privada y presentada a la EPA reveló que los niveles de benceno, una sustancia cancerígena, continuaban aumentando en el aire alrededor de la Zona Cero.

La misma auditoría mostró un aumento en la concentración de amianto en el aire del vertedero de Fresh Kills, en Staten Island, después de los atentados.

En una carta enviada al DEP en febrero, una residente del bajo Manhattan denunció presuntos errores en las labores para retirar contaminantes de su edificio y sus alrededores. Según su relato, varias semanas después del 11-S, trabajadores excavaron el césped y la tierra de una pequeña rotonda del vecindario.

open image in gallery Equipos de emergencia intentan escapar de la nube de polvo provocada por el derrumbe de la Torre Norte del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 ( Getty )

Los documentos salieron a la luz el año pasado después de haber permanecido fuera del alcance del público en 68 cajas almacenadas en una oficina gubernamental, según informaron funcionarios de la ciudad a The New York Times.

Ahora, los registros pueden consultarse y descargarse de forma gratuita a través de un sitio web de la ciudad que permite realizar búsquedas. El asesor jurídico municipal, Steven Banks, señaló en un mensaje publicado en el portal que se incorporarán más documentos “de forma progresiva durante los próximos meses”.

Entre el material disponible figura el llamado Memorando Harding, enviado al entonces vicealcalde Robert Harding bajo el título “Alternativas legislativas para limitar la responsabilidad de la ciudad en relación con el 11/09/01”. Según Banks, el documento permite entender cómo las autoridades evaluaron posibles respuestas legales y legislativas después de los atentados, ante el riesgo de enfrentar numerosas demandas relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas y con la idoneidad de los equipos de protección.

“Esto nos permite comprender cómo la ciudad consideró las posibles respuestas legales y legislativas tras los ataques, incluidas las preocupaciones sobre la posibilidad de litigios sustanciales derivados de la exposición a sustancias tóxicas y la idoneidad de los equipos de seguridad”, explicó Banks.

La publicación de los archivos permitió resolver una demanda presentada por la organización 9/11 Health Watch, según The New York Times. Sin embargo, su contenido podría tener nuevas repercusiones legales, ya que las personas que desarrollaron enfermedades relacionadas con el 11-S podrían presentar nuevas demandas o intentar modificar las existentes. Los documentos también podrían reforzar las reclamaciones de quienes buscan recibir indemnizaciones del Fondo Federal de Compensación a las Víctimas del 11 de Septiembre, de acuerdo con el periódico.

Esta es una noticia de última hora. Más información próximamente.

Traducción de Leticia Zampedri