Ejército de EEUU dice que derribó drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz

El ejército de Estados Unidos afirmó el viernes que derribó cuatro drones iraníes que fueron lanzados hacia el estrecho de Ormuz, y que en respuesta atacó instalaciones de radares de vigilancia costera de Irán.

“Los drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, dijo el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales. El ejército está ejerciendo un bloqueo a los puertos iraníes en respuesta al control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, un corredor crucial para los embarques mundiales de petróleo y gas natural, lo que ha disparado los precios de la energía.

Fue el más reciente episodio de ataques y contraataques que han presionado el frágil alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como los intentos de alcanzar un acuerdo para extender esa tregua.

A principios de esta semana, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, lo que causó la muerte de una persona, dejó decenas de heridos y cerró brevemente el aeródromo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.