Ataques aéreos israelíes matan a 7 en el sur de Líbano pese al alto el fuego

Los ataques aéreos israelíes sobre el sur de Líbano se cobraron la vida de al menos siete personas y causaron varios heridos el sábado pese a un alto el fuego entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, dijeron funcionarios.

El ejército de Israel emitió el sábado un nuevo aviso de evacuación a los residentes de nueve aldeas del sur de Líbano. Tanto el ejército de Israel como Hezbollah han mantenido sus ataques pese a la tregua temporal que entró en vigor el 17 de abril.

Según la Agencia Nacional de Noticias, que pertenece al estado libanés, un ataque aéreo alcanzó un automóvil en la aldea de Kfar Dajal y mató a 2 personas y otro golpeó una vivienda en la aldea de Lwaizeh y causó tres fallecidos. Además, reportó un ataque contra la aldea de Shoukin en el que se registraron dos decesos.

La portavoz en árabe del ejército de Israel, la teniente coronel Ella Waweya, publicó en X que la fuerza aérea llevó a cabo unos 50 ataques aéreos en las últimas 24 horas y apuntó que su objetivo era la infraestructura y miembros de Hezbollah.

Por su parte, Hezbollah dijo que el sábado atacó con un dron a soldados israelíes que se habían reunido el sábado dentro de una casa en la aldea costera de Bayed.

En las últimas semanas, el ejército israelí ha estado arrasando barrios en localidades próximas a la frontera entre los dos países. Según el ejército, derruye las construcciones que eran utilizadas como puestos de avanzada por el grupo respaldado por Irán.

El ejército israelí difundió un nuevo video que, según dijo, muestra como se vuelan posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano. En la grabación, difundida el viernes, aparecen soldados sosteniendo una bandera israelí y caminando entre los escombros de un estadio de fútbol en la ciudad libanesa de Bint Jbeil. El ejército explicó en su web que la fuerza aérea “destruyó el estadio de la ciudad después de que se descubrió que estaba lleno de trampas explosivas”.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo disparó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra su principal aliado, Irán. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos y lanzó una invasión terrestre sobre el sur del país vecino, capturando decenas de localidades y aldeas a lo largo de la frontera.

Desde entonces, Líbano e Israel han mantenido sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas. Los dos países están técnicamente en guerra desde la fundación del Estado de Israel en 1948.

Un alto el fuego de 10 días declarado en Washington entró en vigor el 17 de abril. Más tarde, se amplió por tres semanas.

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El periodista de The Associated Press Ibrahim Hazboun en Jerusalén contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.