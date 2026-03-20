Kentucky: Fiscales federales buscan desestimar cargos contra policías por muerte de Breonna Taylor

Fiscales federales pidieron a un juez el viernes desestimar los cargos contra dos policías de Louisville acusados de falsificar la orden judicial que llevó a la policía a allanar el apartamento de Breonna Taylor la noche en que fue asesinada hace seis años.

Los fiscales dijeron en un escrito judicial que su revisión del caso mostró que los cargos contra el exdetective Joshua Jaynes y el exsargento Kyle Meany deberían ser “desestimados en aras de la justicia”.

La policía mató a tiros a Taylor cuando derribó la puerta de su apartamento mientras ejecutaba una orden antidrogas sin aviso previo, en busca de un exnovio que ya no vivía allí. El novio de Taylor en ese momento disparó contra los agentes, y Taylor murió cuando la policía respondió con disparos. La policía no encontró drogas ni dinero en efectivo dentro del apartamento.

En dos ocasiones, los jueces han tomado el cargo por delito grave contra cada agente y lo han reducido a un delito menor, al indicar que no existía un vínculo directo entre la información falsa y la muerte de Taylor. Los fiscales manifestaron después del segundo fallo que decidieron retirar los casos.

“Estamos encantados con este avance”, expresó Travis Lock, un abogado de Jaynes.

El abogado de Meany, Michael Denbow, declaró que está “increíblemente agradecido por el escrito de hoy”.

Meany “espera dejar este asunto atrás y seguir adelante con su vida”, dijo.

Fiscales federales durante el gobierno del expresidente Joe Biden impulsaron los cargos contra los agentes. Sin embargo, durante el gobierno del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia ha pedido que Brett Hankison, el único agente que cumple una condena de prisión relacionada con la muerte de Taylor, sea liberado mientras apela su condena.

La madre de Taylor, Tamkia Palmer, se expresó extremadamente decepcionada con el Departamento de Justicia de Trump.

“La llamada telefónica de hoy informándome que se están retirando los cargos contra la policía mientras insinúan que me han ayudado fue totalmente irrespetuosa”, escribió Palmer en Facebook. “Esta es la primera vez que tengo noticias de ellos desde que asumieron el control y está claro que no me han servido bien a mí ni a Breonna”.

Un juez federal condenó a Hankison a dos años y nueve meses de prisión y tres años de libertad supervisada por disparar a ciegas 10 tiros contra las ventanas de Taylor la noche en que fue asesinada. Ninguno de los disparos alcanzó a nadie.

Ninguno de los dos agentes que sí dispararon a Taylor fue acusado, después de que los fiscales determinaron que estaban justificados al responder con disparos hacia el apartamento.

La policía no encontró drogas ni dinero en efectivo dentro del apartamento de Taylor. La ciudad pagó un acuerdo de 12 millones de dólares por muerte injusta a la familia de Taylor.

La muerte de Taylor, una mujer negra de 26 años, provocó meses de protestas contra la injusticia racial en las calles de Louisville en 2020, el mismo año en que Ahmaud Arbery fue asesinado mientras corría en Georgia y George Floyd murió asfixiado por un agente en Minneapolis.

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Collins reportó desde Columbia, Carolina del Sur. El corresponsal Jonathan Mattise contribuyó desde Nashville, Tennessee.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.