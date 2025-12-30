Recuperan el cuerpo de una triatleta que murió mutilada por un tiburón en el norte de California

Familiares de Erica Fox confirmaron que el cadáver recuperado en la parte norte de la bahía de Monterrey (California) es el de la triatleta de 55 años.

El cuerpo de Fox fue sacado del océano al sur de Davenport Beach aproximadamente a las 2 p. m. del sábado, según KRON.

Su padre también confirmó que era su cuerpo en una entrevista con NBC de San Francisco.

The San Jose Mercury News confirmó que Fox fue víctima de un ataque de tiburón.

El domingo se denunció la desaparición de Fox. Fue vista por última vez en Lovers Point, en Pacific Grove, cerca del lado sur de la bahía. Hay aproximadamente 48 kilómetros entre Lovers Point y Davenport, donde se recuperó el cuerpo el sábado.

Las autoridades de Santa Cruz encontraron un cuerpo en el agua cerca de la bahía de Monterey una semana después de que una nadadora desapareciera en un presunto ataque de tiburón en una playa cercana ( Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. )

“Debido a la proximidad de la reciente víctima de ataque de tiburón en el condado de Monterey, nuestra agencia está colaborando estrechamente con la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey y el Departamento de Policía de Pacific Grove en relación con la recuperación”, indicó la oficina del sheriff. También señaló que la investigación sigue en curso.

En una entrevista concedida a The Independent en 2022, Fox declaró que se sentía cómoda en el agua, pero que también comprendía sus peligros.

La atleta dijo entonces que los encuentros con tiburones registrados en Pacific Grove no habían impedido que ella o sus compañeros nadadores pasaran tiempo en el agua. Aseguró que nunca se había topado con un tiburón, pero que comprendía y respetaba que el océano fuera territorio extraño para los humanos.

“En cuanto te zambulles en el agua, te encuentras inmediatamente en tierra extranjera. Somos los humildes huéspedes de la ecología oceánica”, expresó a The Independent.

Admitió que se sentía “más vulnerable montando en bici que en el agua”.

El domingo cerraron dos playas de Monterey “como medida de precaución debido a un incidente no confirmado con un tiburón en Lovers Point en Pacific Grove”, según un mensaje en las redes sociales de la ciudad de Monterey.

Un par de testigos habrían dicho a las autoridades que creen que Fox pudo haberse encontrado con un tiburón el día de su desaparición, según el San Luis Obispo Tribune.

No se ha confirmado que Fox estuviera implicado en un ataque de tiburón, ni tampoco que el cadáver hallado en el agua esté relacionado con un ataque de tiburón.

Chris Lowe, director del Laboratorio de Tiburones de la Universidad Estatal de California en Long Beach, declaró al Santa Cruz Sentinel que la costa cercana a Lovers Point atrae a leones marinos y focas, principales presas de los tiburones blancos.

Los tiburones migran desde el océano hasta la costa en octubre para alimentarse y suelen permanecer en la zona hasta enero.

“Cazarán y patrullarán fuera de estas zonas donde se congregan estos animales”, declaró Lowe al citado medio.

A pesar de su presencia, las mordeduras de tiburón siguen siendo extremadamente inusuales.

Desde 1950, han muerto 16 personas por tiburones en California, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. En todos los casos se confirmó que se trataba de tiburones blancos, salvo en un incidente en el que no se confirmó la especie.

En la zona de Monterey se han producido 13 mordeduras de tiburón desde 1950. La mayoría de las víctimas han sido buceadores o surfistas. Solo dos nadadores han sido atacados por tiburones desde 1950.

Los equipos de rescate iniciaron una búsqueda de casi 290 kilómetros cuadrados en la zona donde desapareció Fox. Aun así, la búsqueda se suspendió al cabo de 15 horas, según un comunicado conjunto del Departamento de Bomberos de Monterey, el Departamento de Policía de Pacific Grove, la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey y la Guardia Costera de EE. UU.