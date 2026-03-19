Gobernador de California apoya medida para rebautizar Día de César Chávez

El gobernador de California Gavin Newsom declaró su apoyo a una propuesta para cambiar el nombre del Día de César Chávez a Día de los Trabajadores Agrícolas, a la luz de las acusaciones de abuso contra el venerado líder laboral.

Líderes políticos en estados y ciudades están considerando medidas similares ante acusaciones de que Chávez abusó sexualmente de niñas y de la cofundadora del sindicato United Farm Workers of America, Dolores Huerta, hace décadas.

También ha habido llamados a modificar memoriales que honran al hombre que en la década de 1960 ayudó a conseguir mejores salarios y condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas y había sido admirado por muchos líderes demócratas.

La oficina del gobernador de Washington, Bob Ferguson, anunció el jueves que este año no emitirá una proclamación en honor al Día de César Chávez, mientras que funcionarios de Denver planean cambiar el nombre de su celebración anual. Eventos en Texas y en su estado natal de Arizona han sido cancelados a solicitud de la Fundación César Chávez.

California fue el primer estado en designar el cumpleaños de Chávez, el 31 de marzo, como un día para honrar al líder de los derechos civiles hace casi 30 años. En 2000, la Legislatura aprobó un proyecto de ley para convertirlo en un día oficial de descanso pagado para los empleados estatales y exigir que el estado comenzara a enseñar a los estudiantes sobre su legado y su participación en el movimiento laboral en California. Chávez murió en California en 1993 a los 66 años.

Los líderes de la Legislatura de California indicaron el jueves que aprobarán un proyecto de ley para cambiar el nombre del feriado antes de que termine el mes. La legislación necesitaría la aprobación de Newsom.

Defensores lidian con el legado de Chávez

Líderes latinos y grupos comunitarios condenaron rápidamente el presunto abuso por parte de Chávez, pero enfatizaron que el movimiento de los trabajadores agrícolas nunca se trató de una sola persona.

Mary Rose Wilcox y su esposo marcharon junto a Chávez, lo ayudaron a abrir una estación de radio en Phoenix y llenaron su restaurante mexicano con sus fotos y un mural.

Para la mañana del miércoles, habían retirado las fotos de Chávez y estaban haciendo planes para cubrir el mural.

“Amamos a César Chávez. Pero no podemos honrarlo y ya ni siquiera podemos amarlo”, comentó la exmiembro del concejo municipal de Phoenix.

Los visitantes del Monumento Nacional César Chávez en el centro de California, donde está enterrado el líder laboral, también estaban contemplando cómo debería ser recordado.

“No creo que hay que borrar todo lo que hizo”, señaló el jueves Nell O’Malley, de Corvallis, Oregon. “Pero no creo que debemos honrarlo de la misma manera sabiendo lo que sabemos ahora”.

Dolores Huerta dejó su propio legado en la lucha por la justicia

Huerta, quien es una leyenda de los derechos laborales por derecho propio, apuntó en un comunicado el miércoles que guardó silencio durante 60 años por temor a que sus palabras pudieran perjudicar al movimiento de los trabajadores agrícolas. Dijo que no sabía que Chávez había lastimado a otras mujeres.

Huerta describió dos encuentros sexuales con Chávez; uno en el que fue “manipulada y presionada” y otro cuando fue “forzada contra mi voluntad”. Reveló que ambos llevaron a embarazos, que mantuvo en secreto, y que hizo arreglos para que los niños fueran criados por otras familias.

The New York Times informó por primera vez el miércoles que encontró que Chávez atrajo y abusó sexualmente de niñas jóvenes que trabajaban en el movimiento. Huerta también reveló al periódico que fue víctima de abuso cuando tenía unos 30 años.

Se unió a Chávez en 1962 para cofundar la National Farm Workers Association, que se convirtió en la United Farm Workers of America.

La determinación y dedicación de Huerta a los derechos de las mujeres y la justicia social ganaron una amplia admiración. Algunos, incluido un grupo de demócratas en Texas, están pidiendo que el nombre de Huerta reemplace al de Chávez en lugares que llevan su nombre.

Algunos sabían del comportamiento abusivo de Chávez, dice biógrafa

Chávez es conocido a nivel nacional por su organización temprana en los campos, una huelga de hambre, un boicot a las uvas y la eventual victoria al lograr que los productores negociaran con los trabajadores agrícolas mejores salarios y condiciones de trabajo.

Su lugar en la historia creció después de su muerte. Escuelas, calles y parques le rinden homenaje no solo en el suroeste y California, sino también en lugares lejanos donde siguió siendo una inspiración.

En Milwaukee, hay una estatua de Chávez cerca de una calle que lleva su nombre, mientras que un colorido mural con su imagen adorna un edificio en Toledo, Ohio.

En 2014, el presidente Barack Obama proclamó el 31 de marzo como el Día de César Chávez. El presidente Joe Biden hizo instalar un busto de bronce de Chávez en la Oficina Oval cuando se mudó a la Casa Blanca.

Pero Chávez estaba lleno de contradicciones incluso como líder sindical, sostuvo Miriam Pawel, una periodista de California que escribió una biografía sobre él. Hubo comportamientos abusivos dentro del sindicato, pero la gente no hablaba porque creía que el sindicato era la mejor manera de proteger a los trabajadores agrícolas, dijo.

“Durante muchos, muchos años, para la mayoría de esas personas, incluso cuando veían cosas que les parecían perturbadoras, no querían hablar de ello”, afirmó Pawel.

La familia y la fundación de Chávez expresan apoyo a las víctimas

Nacido en Yuma, Arizona, Chávez creció en una familia mexicoestadounidense que viajaba por California recogiendo productos agrícolas.

Su familia emitió un comunicado, expresándose devastada por las acusaciones.

“Deseamos paz y sanación a los sobrevivientes y elogiamos su valentía al presentarse. Como una familia arraigada en los valores de la equidad y la justicia, honramos las voces de quienes se sienten ignorados y que denuncian abuso sexual”, dijo la familia.

La Fundación César Chávez prometió apoyo a las víctimas diciendo —con el apoyo de la familia Chávez— que la organización definirá su identidad de aquí en adelante.

El sindicato United Farm Workers se distanció rápidamente de las celebraciones anuales de su fundador.

Su presidenta, Teresa Romero, aseguró el jueves que las muchas personas que han dedicado años a luchar por los derechos de los trabajadores deben saber que su trabajo es reconocido.

“Tenemos por un lado a César Chávez, el hombre que cometió actos horribles que no vamos a justificar, que no aprobamos”, dijo a The Associated Press. “Por otro lado, tenemos a César Chávez, el organizador que reunió a miles y miles de personas para poder trabajar por los trabajadores agrícolas y mejorar sus vidas y condiciones de trabajo”.

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Daley informó desde Keene, California, y Seewer desde Toledo, Ohio. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Susan Montoya Bryan en Albuquerque, Nuevo México; Dorany Pineda en Los Ángeles; Jacques Billeaud en Phoenix; Fernanda Figueroa en Austin, Texas; Hallie Golden en Seattle; Rebecca Boone en Boise, Idaho y Colleen Slevin en Denver.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.